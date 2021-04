‘Barcelona stelt geïnteresseerd Ajax teleur met nieuw driejarig contract’

Woensdag, 28 april 2021 om 16:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:42

Ajax lijkt de strijd om Nico González te gaan verliezen. De Amsterdamse club had verregaande interesse in de middenvelder van Barcelona B, maar lijkt af te moeten haken voor González. Het negentienjarige talent staat namelijk op het punt staat om een nieuw driejarig contract te ondertekenen in Catalonië, zo verzekert El Mundo Deportivo woensdag. Ook Manchester City had goede hoop om de beoogd opvolger van Sergio Busquets in te lijven.

Met het aanbieden van een plek bij de eerste selectie dacht Ajax een serieuze kans te maken om González naar Amsterdam te halen. De controlerende middenvelder heeft echter besloten om zich langer aan Barça te verbinden. Verwacht wordt dat hij komend seizoen nog uitkomt voor het beloftenelftal van de Spaanse grootmacht, waarna hij in het seizoen 2022/23 definitief de overstap moet maken naar de A-selectie. González is dan twintig jaar.

González is de zoon van Francisco Javier González Pérez, kortweg Fran, oud-speler van Deportivo La Coruña en voormalig jeugdtrainer bij Barcelona, en een product van La Masia. Dit seizoen speelt de jonge middenvelder zijn wedstrijden in Barcelona B, met tot dusver 22 wedstrijden achter zijn naam. AS schreef eerder al dat Ronald Koeman ‘een van de grootste fans’ van González is. Het was de Catalanen er dan ook alles aan gelegen om het aflopende contract te verlengen.

Ajax was niet de enige gegadigde in de strijd om de handtekening van González. La Voz de Galicia liet eerder doorschemeren dat Pere Guardiola, de broer van Josep Guardiola en zaakwaarnemer van González, reeds een gesprek voerde met de technisch eindverantwoordelijken Mateu Alemany en Ramón Planes. Daarop besloot Barcelona de middenvelder een driejarig contract aan te bieden en de garantie te geven om volgend seizoen bij het eerste elftal aan te sluiten, in ieder geval door dagelijks mee te trainen. González kan zijn wedstrijden dan nog spelen in Barcelona B, dat uitkomt op het derde niveau in Spanje.