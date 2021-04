Danny Makkelie krijgt complimenten: ‘Meer van dit in de Premier League’

Woensdag, 28 april 2021 om 07:23 • Yanick Vos • Laatste update: 08:59

Scheidsrechter Danny Makkelie krijgt de complimenten na zijn optreden in de halve finale van de Champions League bij het duel tussen Real Madrid en Chelsea (1-1). In de Spaanse media werd voorafgaand aan de confrontatie de druk op de Nederlandse arbiter opgevoerd. De Spaanse krant Marca vreesde voor een complot vanuit de UEFA jegens de Koninklijke naar aanleiding van de plannen van Real Madrid omtrent de Super League. Op de voorpagina werd derhalve een oproep gedaan aan de UEFA tot fair play, waardoor de ogen gericht waren op Makkelie.

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin haalde vorige week hard uit naar de clubs die de Super League hadden opgericht. Hij wilde de twaalf founding clubs verbannen uit de Champions League als zij de Super League-plannen zouden doordrukken. “Na alle controverse rond de geflopte Super League van vorige week zullen alle ogen in Europa gericht zijn op Danny Makkelie als hij Real Madrid - Chelsea fluit”, schreef Marca. Chelsea-trainer Thomas Tuchel gaf voorafgaand aan het duel al aan dat hij niet in een complot geloofde. “Ik heb een rotsvast vertrouwen in de arbitrage en de UEFA”, zei de trainer tijdens een persconferentie. “Ik kan me niet voorstellen dat een club een voor- of nadeel zou hebben vanwege een politieke discussie. Ik wil daar niet eens over nadenken.”

Makkelie leidde de halve finale tussen Real Madrid en Chelsea in goede banen. Op Twitter zijn de reacties lovend en ook Marca is positief. “Makkelie snoerde alle monden met een serieus en professioneel optreden”, zo kopt de krant uit Madrid. De arbiter wordt positief beoordeeld in een analyse van bijna vijfhonderd woorden. “Er was een periode waarin scheidsrechters werden getrakteerd op gouden horloges, rijkelijke diners en andere geschenken en waarin verdachte acties voorkwamen, maar dat behoort nu tot het verleden. Makkelie komt ongeschonden uit de strijd en toont dat er geen enkele basis was om te twijfelen aan zijn kunnen.”

Danny Makkelie ??refereed that so well, difficult conditions, rain, pace, but always in control, calm and decisive, no need for VAR. Players know officials at this stage like Makkelie are truly elite, so more respect, fewer stunts. #RMACHE — Henry Winter (@henrywinter) April 27, 2021

Could do with more refs like Danny Makkelie in the PL — James Ducker (@TelegraphDucker) April 27, 2021

Volgens Marca werd alle twijfel rond de arbitrage weggenomen bij het doelpunt van Karim Benzema. Oud-scheidsrechter Juan Andujar Oliver denkt dat de goal van de thuisploeg zelfs niet had mogen tellen en Real Madrid daardoor geholpen is door Makkelie. “Casemiro maakte een overtreding op César Azpilicueto voorddat Eder Militão de bal naar Benzema kopte.” De Madrileense sportkrant twijfelt niet aan Makkelie: “Als er een team mag klagen, is het Chelsea.” Ook in Engeland zag de media geen tekenen van een complot. "Hij liet geen tekenen zien van eventueel voortrekken van Chelsea, ondanks de zorgen van Madrid vooraf", schrijft de Daily Mail, waarin Makkelie wordt beoordeeld met een zes.

??????????????? ?? Dirk Kuyt is van mening dat Chelsea gisteravond recht had op een penalty na een domme overtreding van Carvajal op Chilwell ?? Wat vinden jullie; lag de VAR te slapen of is dit te weinig voor een pingel? ????#ZiggoSport #UCL #RMACHE pic.twitter.com/pve2gHNfUZ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 28, 2021

Dirk Kuyt vindt dat de arbitrage niet foutloos was. Hij is van mening dat Chelsea een strafschop had moeten krijgen na een overtreding van Daniel Carvajal op Ben Chilwell. De back van Real Madrid duwde zijn tegenstander omver in het eigen strafschopgebied. “Hoe haal je het in je hoofd om hem in je eigen zestien weg te duwen? En volgens mij hebben we een VAR, maar niemand doet daar iets mee. Ik vind dit een penalty. Het is heel dom en misschien licht, maar hij duwt hem hier toch gewoon weg? Dit is toch geen voetbal?“, zei hij dinsdagavond als analist van Ziggo Sport.