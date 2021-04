Dirk Kuyt ergert zich aan medespelers van Hakim Ziyech: ‘Daar baal ik van’

Dinsdag, 27 april 2021 om 23:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:36

Hakim Ziyech speelde dinsdagavond ruim twintig minuten mee in de halve finale van de Champions League tegen Real Madrid. De aanvallende middenvelder van Chelsea viel volgens Dirk Kuyt redelijk goed in. De analist van Ziggo Sport komt na afloop met kritiek op de ploeggenoten van Ziyech, die hem over zouden slaan.

"Ik vond hem redelijk goed invallen, al erger ik me dan toch aan een aantal momenten waarop hij tussen de linies aangespeeld kan worden, en dan toch overgeslagen wordt", zegt Kuyt. "Daar baal ik van. Ik weet niet wat het is. Een gebrek aan vertrouwen van zijn medespelers? Je hebt ook gewoon een paar goede momentjes nodig. Ik dacht dat de goal tegen Manchester City (in de halve finale van de FA Cup, red.) misschien zo'n momentje had kunnen zijn."

René van der Gijp is op SBS 6 ook overwegend positief over de korte invalbeurt van Ziyech. "Ik vond hem niet slecht. Zeker niet", aldus Van der Gijp. "Je ziet wel: hij rent zich het lazarus. Hij weet dat die trainer dat graag heeft. Als hij één keer tien seconden stilstaat, staat die Duitser (Thomas Tuchel, red.) weer te blèren. Dus ja, je moet je toch mee." De analist vindt dat Ziyech op die manier niet in zijn kracht gebruikt wordt. "Nee, natuurlijk niet. Deze jongen moet het hebben van héél veel rust."

Van der Gijp krijgt het gevoel dat Tuchel het niet zo in Ziyech ziet zitten, omdat de voormalig Ajacied niet de aankoop is van de huidige manager van Chelsea. "Zo'n trainer die je koopt (Frank Lampard, red.) heeft toch wat langer geduld. Die denkt: ik heb hem gekocht, dus laat ik hem even de kans geven. We kijken het nog een seizoen aan. Maar die gozer die er nu is geeft die Kai Havertz eerder de kans. Duitsertjes onder elkaar, weet je wel. Die kunnen lekker met elkaar lullen. Als Ziyech er twintig maakt en twintig assists geeft heeft hij geen gezeik, maar anders wel."