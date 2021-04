Memphis Depay keihard aangepakt door Franse kranten: ‘Waar was hij?’

Maandag, 26 april 2021 om 12:16 • Rian Rosendaal

De Franse kranten zijn niet mild voor Memphis Depay na de 2-3 nederlaag van Olympique Lyon in de topwedstrijd tegen Lille OSC van zondagavond. De aanvaller krijgt van zowel France Football als L'Équipe een 4 als rapportcijfer. Depay kwam op eigen veld niet tot scoren en tot overmaat van ramp gaf Lyon een comfortabele 2-0 voorsprong weg in de slotfase. Hierdoor is de achterstand op koploper Lille opgelopen tot zes punten, met nog slechts vier duels te gaan in Ligue 1.

"Waar was Depay op de belangrijkste momenten voor Lyon?", zo vraagt France Football zich af daags na de pijnlijke nederlaag van de nummer vier in de rangschikking in Frankrijk. "Depay was niet slecht, maar ook zeker niet uitmuntend. De international van het Nederlands elftal was gewoon helemaal onzichtbaar in de samenvatting van de wedstrijd tegen Lille." In de optiek van de rapporteur van L'Équipe verdient Depay, die de aanvoerdersband droeg, niet meer dan een zware onvoldoende voor zijn optreden tegen de koploper uit Lille.

"Zijn technische kwaliteiten en zijn leiderschap hadden van grote waarde kunnen zijn voor zijn ploeggenoten, die juist toen het erop aankwam niet thuisgaven. Het spel van Depay was in verdedigend opzicht erg mager, terwijl zijn inbreng op aanvallend gebied erg pover was." RMC Sport richt zijn pijlen juist op Lyon-trainer Rudi Garcia, die zijn elftal zag falen in de strijd om de Franse landstitel. Er wordt al gerept over een voortijdig vertrek van de coach uit Lyon. "De supporters zijn woedend en dat valt heel goed te begrijpen."

De forse kritiek staat in schril contrast met de loftuitingen van twee weken geleden, toen Lyon mede dankzij de uitblinkende aanvaller met 3-0 wist te winnen van Angers. "Memphis deed bijna alles goed. Hij maakte optimaal gebruik van de vrijheid die hij kreeg van zijn trainer Rudi Garcia", zo jubelde France Football in een analyse over Depay, die tweemaal scoorde namens Lyon. Het Franse tijdschrift omschreef de Nederlander daarnaast als een 'ware leider'.