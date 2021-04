Burak Yilmaz schiet titeldroom van Lyon in knotsgek duel aan diggelen

Lille OSC heeft zondagavond een zwaarbevochten overwinning geboekt op Olympique Lyon. Op het Parc Olympique Lyonnais genoot de thuisploeg bij rust nog een 2-1 voorsprong, die in het tweede bedrijf omgebogen werd door de ploeg van trainer Christophe Galtier: 2-3. Burak Yilmaz was met twee goals en een assist de grote man aan de kant van Lille (73 punten), dat dankzij de zege de koppositie ten koste van Paris Saint-Germain (72) herovert. AS Monaco (71), dat eerder op de dag met 0-1 won van Angers SCO, volgt op de derde positie, terwijl Lyon (67) af lijkt te haken in de titelstrijd. Memphis Depay kon geen rol van betekenis spelen.

Olympique Lyon - Lille OSC 2-3

Na een openingsfase waarin beide teams aftastten, werd de wedstrijd vanaf de zeventiende minuut aantrekkelijker. Islam Slimani ontving in het zestienmetergebied een pass op maat, maar hij schoot uit kansrijke positie rakelings over. Drie minuten later wist de aanvaller van Lyon de score alsnog te openen. Maxence Caqueret werd op de achterlijn aangespeeld en legde vervolgens terug op Slimani, die in de korte hoek de 1-0 aantekende. Tien minuten nadat de gelijkmaker van Jonathan David werd afgekeurd wegens buitenspel, verdubbelde Lyon de voorsprong.

Na een indraaiende vrije trap vanaf de rechterkant hinderde Sven Botman zijn eigen doelman Mike Maignan, die onder de bal door dook. José Fonte hield geen rekening met de misser en werkte de bal vervolgens op onfortuinlijke wijze in eigen doel: 2-0. Toch wist Lille zijn rug voor rust nog te rechten. Burak Yilmaz mocht op circa 25 meter van het vijandige doel aanleggen voor een vrije trap, die hij vervolgens op fenomenale wijze binnenschoot: 2-1. In het tweede bedrijf zouden de bezoekers de remontada het gewenste vervolg geven.

Na een uur spelen was er wederom een glansrol weggelegd voor Yilmaz, die dankbaar profiteerde van een zeer zwakke terugspeelbal van Lucas Paqueta. De Turkse aanvaller legde de bal breed op David, die van dichtbij de 2-2 aantekende. De beslissing viel vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd. Een dieptepass van Botman werd met het hoofd verlengd door Yusuf Yazici, waarmee hij Yilmaz het strafschopgebied instuurde. De aanvaller bleef ijzig kalm en zette met een fraaie stiftbal de 2-3 eindstand op het scorebord.

Angers SCO - AS Monaco 0-1

De nummer drie van Frankrijk kwam eerder op de dag al in actie op bezoek bij middenmoter Angers. De Monegasken kenden een lastige middag in het Stade Raymond-Kopa, waar het tot de 79ste minuut duurde voordat de bevrijdende openingstreffer gevonden werd. Youssouf Fofana verstuurde vanaf de middellijn een perfecte steekpass richting Wissam Ben Yedder, die de bal uitstekend meenam en met een bekeken stiftje afrondde: 0-1. Tien minuten na rust had Guillermo Maripan al een goede mogelijkheid om de openingstreffer aan te tekenen. De verdediger trof met zijn inzet echter de lat.