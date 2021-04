Marco van Basten tipt tweetal voor Ajax: ‘Hij is een geweldige gentleman’

Zondag, 25 april 2021 om 20:39 • Chris Meijer

Als het aan Marco van Basten ligt, waagt Ajax een poging om Teun Koopmeiners en Owen Wijndal over te nemen van AZ. De oud-spits noemt Koopmeiners in het programma Rondo van Ziggo Sport ‘een echte gentleman’. Youri Mulder is het niet met Van Basten eens en adviseert clubs om eerder Myron Boadu weg te halen uit Alkmaar.

“Als Ajax twee spelers van AZ moet halen, zou ik Koopmeiners en Wijndal pakken. Wijndal is een goede speler. En Koopmeiners is een geweldige gentleman, een goede aanvoerder. Ik moet nog kijken of in hoeverre hij voetballend op snelheid mee komt bij Ajax. Maar hij kan het compenseren met zijn persoonlijkheid”, zo is Van Basten lovend over Koopmeiners. De 23-jarige middenvelder annex aanvoerder van AZ heeft nog een contract tot medio 2023, evenals zijn twee jaar jongere ploeggenoot Wijndal.

“Als je kijkt naar wat voor spelers je eigenlijk wil aantrekken. Een linksback moet je toch zelf kunnen opleiden? Wijndal is een geweldige speler. Een spits is juist heel erg lastig”, zo haakt Mulder in. Waar Van Basten van mening is dat Boadu een ‘gebrekkige techniek’ heeft en hem ‘wild’ noemt, ziet Mulder potentie in de twintigjarige spits. “Je kunt hem goedkoop krijgen en ik zie in hem een speler die internationaal wat te bieden heeft. Ik kijk naar de potentie, eigenlijk. Zijn snelheid is zo beslissend. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Vinicius van Real Madrid, dan denk je ook: tja, techniek. Dat is een beetje hetzelfde als Boadu. Hij is zo snel.”

Over Calvin Stengs klinken aan tafel bij Rondo minder positieve geluiden. Khalid Boulahrouz vond Stengs met name in de eerste helft tegen Ajax (2-0 nederlaag) 'prima' spelen, maar Van Basten 'wordt niet vrolijk' van de aanvaller. "Ik erger me aan hoe flegmatiek hij voetbalt, maar dat ligt meer aan mij dan aan hem. Daar kan ik moeilijk naar kijken”, aldus Van Basten. Dirk Kuyt ziet dit ‘in het algemeen’ bij Nederlandse talenten. “Maar ze zijn nog niet dodelijk effectief. Hij heeft zó veel kwaliteit. Met die potentie moet hij gewoon tien à vijftien goals maken en assists geven, maar het lijkt wel alsof het daar bij die jongens niet om gaat. Hij speelt niet een wedstrijd om die goals te maken. Het lijkt soms te gaan om lekker voetballen.”