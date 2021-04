PSG neemt koppositie in handen; Mbappé schiet zich weer naast Haaland

Zaterdag, 24 april 2021 om 18:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:01

Paris Saint-Germain heeft zaterdag een belangrijke zege geboekt tegen FC Métz dankzij twee doelpunten van Kylian Mbappé: 1-3. De sterspeler van PSG zette zijn seizoentotaal op vijftien goals en vier assists in uitwedstrijden en staat daarmee weer naast Erling Braut Haaland van Borussia Dortmund (zestien goals plus drie assists). Geen enkele speler in de top vijf competities was bij meer doelpunten betrokken in uitduels. Mbappé en Haaland staan ook beiden op 25 doelpunten in totaal in hun competitie. PSG neemt de koppositie over van Lille OSC, dat één punt minder heeft. Laatstgenoemde club speelt zondag de topper bij nummer vier Olympique Lyon.

In de vierde minuut verstuurde Ander Herrera vanaf eigen helft een lange pass op Mbappé, die daardoor ineens doorbrak. Na een lange rush besloot de spits met een wreefschot dat via de binnenkant van de paal binnenviel: 0-1. PSG overheerste daarna de wedstrijd en werd onder meer gevaarlijk via een vrije trap van Neymar, die net naast de kruising eindigde. De Braziliaan was even later dreigend met een poging voorlangs die het midden hield tussen een voorzet en een schot.

Metz had in de eerste helft slechts één schot op doel gelost, maar kwam na rust sterk uit de kleedkamers. Een voorzet van Farid Boulaya werd bij de tweede paal binnengekopt door Fabien Centonze: 1-1. PSG kwam goed weg toen Pape Sarr zeven minuten later vanuit een lastige hoek op de voeten van doelman Keylor Navas stuitte. Het zette PSG aan tot een nieuw offensief, dat aanvankelijk leidde tot een enorme kans voor Leandro Paredes, die van dichtbij van een doelpunt werd weerhouden door een prachtredding van Alexandre Oukidja.

Een zwakke pass van rechtsback Fabien Centonze bracht na een klein uur spelen Mbappé in balbezit op de rand van het strafschopgebied. De aanvaller twijfelde niet, haalde ineens hard uit en zag de bal via een hand van Oukidja binnenvallen: 1-2. Mitchel Bakker kwam vlak daarna binnen de lijnen voor PSG, dat nadrukkelijk zocht naar de derde treffer. Mbappé dacht na een prachtige assist van Neymar te scoren, maar zag Boulaya de bal van de lijn halen. De beslissing kwam alsnog toen Mauro Icardi in het strafschopgebied onderuit werd getikt door Dylan Bronn. De Argentijnse spits maakte de daaropvolgende penalty af met een panenka: 1-3.

Slecht nieuws kreeg PSG vlak daarvoor toen Mbappé zich moest laten vervangen met een ogenschijnlijke dijbeenblessure. In Amsterdam zal de zege van PSG overigens met gejuich worden ontvangen, omdat Ajax een plek richting pot 2 van de Champions League opschuift als PSG kampioen wordt.