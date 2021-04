Kampioensduel Bayern eindigt in fiasco; Haaland schrijft geschiedenis

Zaterdag, 24 april 2021 om 17:24 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:53

Bayern München moet langer wachten op de negende landstitel op rij. Het team van Hansi Flick had zaterdag bij een overwinning op FSV Mainz 05 de landstitel opgeëist, maar de koploper leed juiste de vierde nederlaag van het seizoen in de Bundesliga: 2-1. Als nummer twee RB Leipzig zondag niet wint van VfB Stuttgart, dan is de titel van Bayern alsnog dit weekeinde een feit. Nummer vijf Borussia Dortmund deed uitstekende zaken in de strijd om een Champions League-ticket. Het team van Edin Terzic versloeg VfL Wolfsburg met 0-2 en heeft nu nog maar twee punten minder dan de nummer drie.

FSV Mainz 05 - Bayern München 2-1

Het team van Flick speelde een van de slechtste eerste helften van dit seizoen. In offensief opzicht speelde Bayern niks klaar en defensief gezien liet de koploper ook de nodige steken vallen. De dubbele voorsprong van het goed spelende Mainz, met Jeremiah St. Juste in de basis, was dan ook volkomen verdiend. Na drie minuten stond het al 1-0: David Alaba werkte een voorzet van Philipp Mwene niet goed weg, waarna Jonathan Burkardt op doel schoot en de door de zon verblinde Manuel Neuer te laat reageerde. Acht minuten voor de pauze kopte Paul Quaison uit een vrije trap van Mwene de 2-0 tegen de touwen.

Flick wijzigde het team in de rust op drie plaatsen: Jamal Musiala, Tanguy Nianzou en Eric Maxim Choupo-Moting kwamen binnen de lijnen. Op 3 januari van dit jaar keek Bayern in het eerste duel met Mainz ook tegen een dubbele achterstand in de rust aan, maar werd het uiteindelijk 5-2. Dat zat er zaterdag niet in, ondanks de aanwezigheid van de blessureleed herstelde Robert Lewandowski. De Pool kwam amper in het spel voor, ook omdat Mainz uitstekend verdedigde. Diep in de extra tijd viel de 2-1 dankzij Lewandowski, maar die treffer kwam veel te laat. Jean-Paul Boëtius viel na 68 minuten spelen in voor Quaison.

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 0-2

De bezoekers schoten uit de startblokken in de Volkswagen-Arena, waar de openingstreffer al in de twaalfde speelminuut gevonden werd. Erling Braut Haaland reageerde alert toen Bote Baku een zeer matige poging deed Paulo Otavio aan te spelen. De Noor nam aan de rechterkant van het veld over en snelde het zestienmetergebied binnen, waarna hij in de korte hoek doel trof: 0-1. Met zijn treffer vestigt Haaland een nieuw Bundesliga-record: hij maakte de meeste treffers (37) in de Duitse competitie voor zijn 21ste verjaardag. Jadon Sancho (36) en Kai Havertz (35) completeren de top drie. Wolfsburg was duidelijk wakkergeschud na de tegentreffer en kwam er onder meer via Baku gevaarlijk uit, maar de 1-1 bleef uit.

Na een klein uur spelen werd kans op het behalen van punten groter voor Wolfsburg, daar Dortmund met tien man kwam te staan. Kevin Mbabu had de bal al weggespeeld op het middenveld maar werd hard onderuitgehaald door Jude Bellingham, die van arbiter Tobias Stieler zijn tweede en dus rode kaart van de middag kreeg. Toch deerde de ondertalsituatie die Borussen niet. Mahmoud Dahoud veroverde de bal op de rand van de eigen zestien en speelde de bal direct naar Haaland. Vanaf de middellijn snelde de spits op topsnelheid richting het vijandige doel en rondde oog in oog met doelman Koen Casteels koelbloedig af: 0-2. Daarmee scherpte Haaland zijn kersverse record nog iets verder aan. Wout Weghorst kwam nauwelijks in het schouwspel voor, al had de spits kort na rust wel de gelijkmaker op de schoen na een pass van Baku.

SC Freiburg - TSG Hoffenheim 1-1

De thuisploeg maakte in de eerste helft niet de indruk tot veel in staat toe te zijn. De karige pogingen op doel waren ongevaarlijk. Hoffenheim was beduidend dreigender, trof de lat via een schot van Robert Skov en kwam vijf minuten voor rust op 0-1 via een rake kopbal van Andrej Kramaric. In de tweede helft maakt Freiburg juist een gedreven indruk en was het aan doelman Oliver Baumann te danken dat Hoffenheim de voorsprong vasthield. Een rake strafschop betekende uiteindelijk de 1-1. Vincenzo Grifo schoot raak na een overtreding op Ermedin Demirovic. Melayro Bogarde bleef negentig minuten op de bank.

1. FC Union Berlin - Werder Bremen 3-1

Het was de thuisploeg die het tempo bepaalde, maar Werder kwam voor rust het dichtst bij de openingstreffer. Op circa veertien meter van het vijandige doel kwam Milot Rashica in scoringspositie; het schot van de voormalig Vitesse-middenvelder werd echter gepareerd door doelman Andreas Luthe. Het was een van het schaarse aantal hoogtepunten van het eerste bedrijf. Zes minuten na de pauze werd het scorebord door Union wel in beweging gezet.

Na een voorzet vanaf de rechterkant belandde de bal via Marvin Friedrich voor de voeten van Joel Pohjanpalo, die met rechts succesvol uithaalde: 1-0. Precies 163 seconden later verdubbelde de spits de voorsprong. Ditmaal ontving Pohjanpalo in de zestien een doorkopbal van Petar Musa, waarna hij met een diagonale schuiver afrondde: 2-0. Pohjanpalo zou zelfs met een hattrick op zak het veld verlaten. Ruim twintig minuten voor tijd maakte de Fin er, wederom op aangeven van Musa, 3-0 van. Het slotakkoord werd gespeeld door Werder, dat via Theodor Gebre Selassie nog een aansluitingstreffer noteerde: 3-1. De geblesseerde Sheraldo Becker zat nog altijd niet bij de wedstrijdselectie van Union.