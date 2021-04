Overmars meldde zich net op tijd bij Pasveer: ‘Vitesse was verrast’

Vrijdag, 23 april 2021 om 13:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:48

Het had niet veel gescheeld of Remko Pasveer had gewoon zijn contract verlengd bij Vitesse. De doelman, die door Ajax transfervrij wordt overgenomen van de Arnhemmers, had een maand geleden al contact met directeur voetbalzaken Marc Overmars. Op het moment dat Pasveer zijn contract bij Vitesse dacht te verlengen, waagde Overmars nog een laatste poging. En met succes, daar vrijdag bekend werd dat de 37-jarige sluitpost de komende twee seizoenen het shirt van Ajax draagt.

Vitesse en Pasveer waren voornemens om met elkaar verder te gaan, maar de onderhandelingen liepen vertraging op toen de huidige nummer vier van de Eredivisie niet langer dan een jaar wilde verlengen. "Ik had net een interview gegeven dat het nagenoeg rond was met Vitesse toen Overmars zich meldde of het nog kon", vertelt Pasveer tegenover Voetbal International. "Vitesse was verrast. Als Vitesse in februari twee jaar had gezegd, waren we er toen uit geweest denk ik. Maar nu is het zo gegaan."

Pasveer weigert zich op voorhand neer te leggen bij een rol als reservedoelman bij Ajax. In Amsterdam dient hij de concurrentiestrijd aan te gaan met Maarten Stekelenburg. Kjell Scherpen wordt vermoedelijk verhuurd, terwijl De Telegraaf schrijft dat Ajax 'het streven' heeft om Onana in de zomer te verkopen. "Je wilt altijd spelen en daar ga ik alles aan doen", aldus Pasveer. "Met elke andere insteek moet je geen prof worden. Ik wil mezelf laten zien, dit is een kroon op het werk. Alles is mogelijk, ik heb er hard voor gewerkt. Dit had ik niet verwacht. Het is altijd leeftijd dit, leeftijd dat. Ik voel me jong en mis vrijwel niks."

Thomas Letsch, die met het vertrek van Pasveer op zoek moet naar een nieuwe doelman voor volgend seizoen, is blij voor zijn pupil. Een verdiende transfer, zo meent Letsch. "Hij is altijd als eerste op de club en dan gaat hij eerst een uur in de gym. Je bent niet voor niets zo fit op deze leeftijd. We zijn trots op hem. Een perfect signaal voor alle spelers, zeker de jongere. Een voorbeeld van wat je nog kan bereiken. Hij zal de laatste niet zijn die hier vertrekt. We hadden hem bijna gehouden, maar als Ajax komt is het duidelijk."