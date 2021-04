Leicester City zet stap dichter richting Champions League-deelname

Donderdag, 22 april 2021 om 22:51 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:55

Leicester City heeft vier dagen na het bereiken van de FA Cup-finale ook uitstekende zakengedaan in de Premier League. Het team van manager Brendan Rodgers was donderdag in eigen huis snel klaar met West Bromwich Albion, dat in een tijdsbestek van dertien minuten in de eerste helft liefst drie tegendoelpunten om de oren kreeg: 3-0. Door de overwinning zet Leicester City een stap dichter richting een Champions League-ticket.

West Bromwich Albion hield ruim twintig minuten gelijke tred met Leicester City, dat de laatste twee competitieduels had verloren, maar daarna werd het voor het team van Sam Allardyce wel duidelijk dat het niet een wedstrijd was om punten te pakken tegen degradatie naar de Championship. Na fraai voorbereidend werk van Timothy Castagne werkte Jamie Vardy na 23 minuten de bal achter doelman Sam Johnstone: 1-0. Het was voor de aanvaller pas zijn eerste doelpunt na liefst twaalf wedstrijden droog te hebben gestaan. Zijn slechtste reeks sinds december 2016, toen hij zestien duels op rij niet scoorde.

Luttele minuten later zette Jonny Evans met een krachtige kopbal de 2-0 tegen zijn ex-werkgever op het scorebord. Een inzet van Castagne op de paal was een voorbode van de 3-0 in de 36e minuut. Na een goede actie van Vardy aan de linkerkant mikte Kelechi Iheanacho de bal van dichtbij achter Johnstone. De tevredenheid was van het gezicht van Rodgers af te lezen. Hij vreesde dat de inspanningen in de halve finale van de FA Cup tegen Southampton (1-0) een goed resultaat tegen WBA zouden voorkomen.

In de tweede helft was Leicester City minder scherp in de laatste meters en verdween de drang naar voren naarmate het eindsignaal in zicht kwam. Vardy en Iheanacho lieten kansen op een ruimere zege liggen. Leicester heeft nu, met nog zes speeldagen te gaan, vier punten meer dan Chelsea en West Ham United, de nummers vier en vijf van de ranglijst. Komende maandag wacht opnieuw een thuisduel, als Crystal Palace naar het King Power Stadium komt.