Bruno Martins Indi somt voordelen op van langer verblijf bij AZ

Donderdag, 22 april 2021 om 12:11 • Rian Rosendaal

AZ heeft goede hoop dat Jordy Clasie en Bruno Martins Indi ook volgend seizoen het shirt van de Alkmaarse club dragen. Directeur voetbalzaken Max Huiberts verwacht dat Clasie op korte termijn zijn handtekening zet onder een nieuw contract in het AFAS Stadion. De huidige verbintenis van de middenvelderbij AZ loopt over enkele maanden af. De uitdaging om Martins Indi in Alkmaar te houden lijkt iets moeilijker te zijn voor de clubleiding.

De centrale verdediger wordt gehuurd van Stoke City, waar zijn contract afloopt in de zomer van 2022. "Dus het wordt nog wel een ’klusje’ om hem over te nemen", laat Huiberts donderdag weten in een reactie aan het Noordhollands Dagblad. "Financieel moet het wel passen binnen de mogelijkheden van AZ." Martins Indi zelf kan nog niet met zekerheid zeggen waar hij volgend seizoen speelt, al benadrukt de huurling wel dat hij het goed naar zijn zin heeft in de selectie van trainer Pascal Jansen.

"Of het een optie is dat ik hier volgend jaar weer ben? AZ past bij me, de manier van spelen staat me aan. En spelen bij AZ biedt me de kans op een Europees podium en op het spelen om prijzen", verklaart Martins Indi in een onderhoud met bovengenoemde regionale krant. "Ik heb het enorm naar m’n zin en sta open voor een langer verblijf. Of dat er komt, is afhankelijk van meerdere partijen." Martins Indi verdient bij Stoke City een riant salaris, al is geld niet de voornaamste drijfveer van de mandekker. "Voor mijn sportieve doelen heb ik veel over."

Clasie ziet een langer verblijf bij AZ ook wel zitten, zo bleek onlangs uit een interview op de website van de club. "Op dit moment ben ik gewoon gelukkig hier en ben met de club in gesprek. Dus we gaan vanuit daaruit de komende weken zien wat mijn beslissing gaat worden." De woorden van de voormalig Feyenoord-middenvelder zijn voor Huiberts de motivatie om de deal met Clasie helemaal rond te maken. "Het gaat de goede kant op, ik heb er een positief gevoel over."