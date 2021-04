Voorzitter van Serie A-club eist sancties tegen ‘kwaadaardige’ Agnelli

Woensdag, 21 april 2021 om 21:25 • Jeroen van Poppel

Andrea Agnelli en Florentino Pérez lijken zich de woede van de voltallige voetbalwereld op de hals te hebben gehaald. De voorzitters van Juventus en Real Madrid waren de grote initiators achter de Super League, die amper 48 uur na de aankondiging alweer werd ontbonden. In Italië en Spanje klinkt vanuit andere clubs felle kritiek op Agnelli en Pérez, zo tekent het Franse RMC Sport op.

Een voorzitter van een club uit de Serie A, die anoniem zijn verhaal doet, eist sancties tegen Juventus en de andere elf clubs die achter de Super League zaten. "Vandaag hebben ze alle geloofwaardigheid op het Europese toneel verloren", aldus de anonieme clubpresident. "Als je een appartement huurt en het hele appartement afbreekt, betaal je voor reparaties. Ze kunnen in het gebouw blijven, maar ze moeten worden gestraft vanwege hun kwaadaardigheid en hun hebzucht."

In Spanje opent een voorzitter van een club uit LaLiga de aanval op Pérez van Real Madrid. "Sinds een aantal jaren bedreigt hij de UEFA", zegt de anonieme preses. "Pérez gelooft dat hij sterker is dan iedereen en zelfs de UEFA. Hij gelooft dat zonder Real Madrid voetbal niet bestaat. Hij wilde de eerste Super League-winnaar worden... Nou, hij zou ook de eerste kunnen worden die de competitie wint, want hij zal de enige zijn die eraan meedoet."

Het is de vraag of Agnelli en Pérez hun invloed op het Europese topvoetbal behouden na het Super League-fiasco. Agnelli maakte plaats als voorzitter van de European Club Association (ECA) en werd woensdag opgevolgd door Nasser Al-Khelaifi van Paris Saint-Germain.