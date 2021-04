Nasser Al-Khelaifi benoemd tot opvolger van Andrea Agnelli in ECA

Woensdag, 21 april 2021 om 20:51 • Jeroen van Poppel

Nasser Al-Khelaifi is benoemd tot voorzitter van European Club Association (ECA), zo bevestigt de organisatie woensdag via de officiële kanalen. De voorzitter van Paris Saint-Germain wordt daarmee de opvolger van Juventus-preses Andrea Agnelli, die zondag tegelijkertijd met de aankondiging van de Super League uit de ECA stapte.

De ECA neemt in het persbericht in felle bewoordingen afstand van de Super League, die inmiddels alweer van de baan is. "Na de ongekende gebeurtenissen van de afgelopen dagen, die hebben geleid tot pogingen om de hele Europese voetbalgemeenschap te ondermijnen, verwelkomt de ECA, die de leidende voetbalclubs van Europa vertegenwoordigt, het besluit van de voormalige aangesloten clubs om hun vermeende Super League-project niet voort te zetten, na de universele veroordeling van het project door de hele voetbalgemeenschap en de samenleving als geheel", zo schrijft de vereniging van voetbalclubs.

Al-Khelaifi reageert verheugd op zijn aanstelling als nieuwe voorzitter van de ECA. "Ik voel me vereerd en nederig te zijn benoemd als voorzitter door mijn collega-leden van de ECA-raad van bestuur", zegt de preses van PSG. "Het leiderschap, de integriteit en de saamhorigheid van onze organisatie is nog nooit zo vereist geweest als op dit cruciale moment in het Europese voetbal. Ik zal mijn onvoorwaardelijke inzet geven aan de hele voetbalgemeenschap: dat betekent aan alle ECA-clubs uit elk Europees land, en aan de fans en gemeenschappen die ze vertegenwoordigen.

Al-Khelaifi was met Paris Saint-Germain geen onderdeel van de Super League. "Samen met al mijn collega-bestuursleden en clubs van de ECA ben ik op zoek naar versterking van de rol van de ECA als de legitieme en unieke stem van de Europese clubs", zegt de Qatari. "Ons spel, dat door generaties supporters wordt aanbeden, zal alleen gedijen onder eenheid, en het is onze plicht als beheerders van voetbal om deze verplichting na te komen."

Edwin van der Sar van Ajax blijft actief als een van de vicevoorzitters van de ECA. Daartoe is ook Michael Gerlinger, directeur juridische zaken bij Bayern München, nu benoemd. Ook Dariusz Mioduski (Legia Warszawa) en Aki Riihilahti (HJK Helsinki) zijn actief als vicevoorzitter van het orgaan.