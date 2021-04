Voor het eerst twee Nederlandse scheidsrechters actief op EK

Woensdag, 21 april 2021 om 18:17 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:29

De UEFA heeft twee Nederlandse scheidsrechters geselecteerd voor het EK van komende zomer. Björn Kuipers en Danny Makkelie, de twee hoogst aangeslagen arbiters van Nederland, gaan allebei wedstrijden leiden op de Europese eindronde. Ook is voor het eerst een vrouwelijke official aangesteld voor een EK: Stéphanie Frappart gaat mee als vierde official.

Voor Makkelie wordt het EK zijn eerste grote eindtoernooi als scheidsrechter. Hij floot nooit eerder op een EK of WK, maar heeft wel ervaring in de Nations League. Kuipers floot al op de EK's van 2012 en 2016, de WK's van 2014 en 2018 en ook op de Confederations Cup van 2013 en 2017. Eigenlijk zou het WK 2018 het laatste grote toernooi zijn voor de 47-jarige Kuipers, maar de UEFA vroeg hem of hij nog even wilde doorgaan.

Tevens heeft de UEFA een overeenkomst gesloten met de Zuid-Amerikaanse bond CONMEBOL over een uitwisselingsproject. Daardoor is er voor het eerst een Zuid-Amerikaanse official op het EK aanwezig: de Argentijn Fernando Rapallini gaat deel uitmaken van een scheidsrechtersteam, maar niet als hoofdscheidrechter. Een Spaans arbitraal team onder leiding van Jesús Gil Manzano wordt afgevaardigd naar de Copa América 2021 in Argentinië en Colombia.

Elk scheidsrechtersteam bestaat uit een arbiter, twee assistenten, een vierde official, een reservescheidsrechter en vier video-arbiters. Zowel Kuipers als Makkelie wordt op het EK bijgestaan door hun vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra (Team Kuipers) en Hessel Steegstra en Jan de Vries (Team Makkelie). Kevin Blom en Pol van Boekel zijn als video-arbiters actief op het EK.

"Het EK 2020 zou mijn laatste eindtoernooi worden, toen het vorig jaar werd uitgesteld", reageert Kuipers op de website van de KNVB. "Ik heb er over moeten nadenken om nog een jaar door te gaan om toch op dat EK te fluiten. Ik ben blij dat ik dat heb gedaan, ook voor mijn fantastische assistenten. We zijn vastberaden om er een geweldig EK van te maken." Makkelie spreekt van een 'jongensdroom' die uitkomt. "Ik ben begonnen met fluiten op m’n tiende, het is heel mooi dat ik dit dan weet te bereiken. Blijdschap en trots overheersen, ook voor mijn team. Afgelopen jaar leidden we de finale van de Europa League, dit jaar dit jaar floten we op het WK voor clubteams. Het is prachtig dat we deze waardering krijgen voor onze prestaties."

Alle scheidsrechters op het EK:

Felix Brych (Duitsland)

Cüneyt Çakir (Turkije)

Carlos Del Cerro Grande (Spanje)

Andreas Ekberg (Zweden)

Orel Grinfeeld (Israël)

Ovidiu Alin Hategan (Roemenië)

Sergei Karasev (Rusland)

Istvan Kovacs (Roemenië)

Bjorn Kuipers (Nederland)

Danny Makkelie (Nederland)

Antonio Miguel Mateu Lahoz (Spanje)

Michael Oliver (Engeland)

Daniele Orsato (Italië)

Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (Portugal)

Daniel Siebert (Duitsland)

Anthony Taylor (Engeland)

Clément Turpin (Frankrijk)

Slavko Vincic (Slovenië)