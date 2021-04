Hoe een bom onder het voetbal in 48 uur leidde tot een implosie

Woensdag, 21 april 2021 om 14:40 • Laatste update: 16:28

De voetbalwereld heeft hard afgerekend met de Super League. 48 uur na de aankondiging van de exclusieve competitie is het concept afgeschoten en behoren de grootste plannen tot het verleden. Bijna alle twaalf de clubs hebben zich teruggetrokken en wat overblijft zijn excuses van voorzitters.

Oprichters Super League

AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Barcelona, Chelsea, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur brachten zondagnacht via de officiële clubkanalen een statement naar buiten waarin de komst van de European Super League (ESL) werd aangekondigd. “De Super League ziet het levenslicht in een tijd waarin de pandemie de instabiliteit van het huidige economische model in het voetbal heeft vergroot”, viel te lezen in het statement van de founding clubs. “De clubs die aan de wieg staan van deze competitie willen sowieso al langer de kwaliteit en intensiteit van de bestaande Europese competities vergroten en daartoe een format creëren waardoor topclubs en topspelers op regelmatige basis tegen elkaar uitkomen.”

Het idee achter de Super League

De oprichters van de ESL zijn ontevreden over de nieuwe opzet van de Champions League, die op dezelfde dag als de aankondiging van de Super League bekend werd gemaakt. Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez, tevens de eerste voorzitter van de Super League, legde in het Spaanse televisieprogramma El Chiringuito uit waarom de ESL werd opgericht: “Eén van de hoofdredenen voor het creëren van deze competitie is dat we het voetbal willen redden, in zijn algemeenheid. We willen dit zo snel mogelijk invoeren. We gaan met de UEFA en de FIFA om de tafel. Ik weet niet waarom ze zich zo boos maken. De UEFA was bezig met een nieuw model waar ik, op de eerste plaats, weinig van begreep, en ten tweede: het zorgde niet voor de noodzakelijke inkomsten om het voetbal te redden. En dan bedoel ik het redden van iedereen. Wij willen alleen maar ervoor zorgen dat het voetbal de komende twintig jaar is gered. Dat iedereen zich geen zorgen hoeft te maken. De situatie is dramatisch.” Door verzekerde deelname zouden de founding clubs jaarlijks zeker zijn van honderden miljoenen euro's aan inkomsten.

Clubs tegen de Super League

De twaalf oprichters van de ESL zijn afkomstig uit Engeland, Spanje en Italië. De clubs hadden graag draagvlak gehad in de Bundesliga, maar Bayern München, Borussia Dortmund en RB Leipzig keerden zich al snel tegen het plan. Ook Benfica en FC Porto werden genoemd, maar ook de Portugese topclubs spraken zich uit tegen de komst van de Super League.

Net als Bayern en Dortmund had de organisatie van de ESL ook Paris Saint-Germain in het vizier als additional founder. PSG is niet betrokken geweest bij de opzet van het toernooi en liet al snel weten niets te zien aan deelname. Steeds meer clubs spraken zich uit tegen de komst van het toernooi. Onder meer Ajax, Everton en Sevilla brachten een statement naar buiten waarin de ESL werd afgekeurd.

Nederlandse inbreng

Omdat Ajax genoemd werd als mogelijke Nederlandse deelnemer aan de Super League kon een reactie vanuit Amsterdam niet uitblijven. Algemeen directeur Edwin van der Sar sprak zich op de clubwebsite uit tegen de ESL. Hij is juist blij met de nieuwe opzet van de Champions League. "Ajax is volledig verrast door en teleurgesteld in de aankondiging van een mogelijke Super League. Wij steunen juist de nieuwe opzet die door de UEFA is voorgesteld, zoals maandag is bekrachtigd”, zei Van der Sar onder meer. Door de aankondiging van de Super League vreesde de club uit Amsterdam ‘een onzekere tijd voor het voetbal’.

PSV-directeur Toon Gerbrands ziet ook niets in de plannen. “Het is het goede recht van iedere club om te onderzoeken wat goed is voor de toekomst. Dat doen we allemaal voortdurend, PSV ook. Wij kijken ook of een Beneliga iets zou kunnen zijn of juist niet”, reageerde hij tegenover Voetbal International. “Maar de aankondiging van deze clubs om een Super League op te richten, komt op mij over als een vorm van power play wat niet tot zo'n competitie zal leiden. De hele voetbalwereld is redelijk eensgezind over dit initiatief en dat is behoorlijk uniek. Als de Super League doorgaat, worden bestaande competities opgeblazen.”

Tegenstanders Super League

De aankondiging van de Super League zette de voetbalwereld op zijn kop. De reacties waren over het algemeen negatief. Clubs, spelers, trainers, voorzitters en voetbalbonden spraken zich massaal uit tegen de komst van de ESL. De belangrijkste reactie kwam vanuit de UEFA, bij monde van voorzitter Aleksander Ceferin. Hij dreigde met uitsluiting van deelname aan het EK en WK voor spelers die onder contract staan bij de founding fathers. "De spelers die gaan meedoen aan de Super League, zullen verbannen worden van het WK en het EK. Ze zullen niet voor hun nationale elftal kunnen uitkomen.”

De KNVB liet in een statement weten volledig achter de UEFA te staan en niets te zien in de plannen. Ook andere voetbalbonden zoals de Premier League en Bundesliga volgden de Europese voetbalbond. De FIFA sprak zich ook fel uit tegen de komst van de Super League. FIFA-baas Gianni Infantino waarschuwde de deelnemers. “De clubs die dit initiatief willen doorzetten zullen moeten leven met de gevolgen van hun keuze. Daar zijn ze helemaal zelf verantwoordelijk voor. Concreet gezegd betekent het: Of je gaat met ons mee, of niet. Je kan niet slechts voor de helft meedoen", aldus Infantino.

Dat de Super League het levenslicht niet zou gaan zien werd al wel duidelijk op dinsdag 20 april. Trainers, spelers en supporters van de founding clubs keerden zich tegen het format. Onder meer Josep Guardiola en Jürgen Klopp zetten vraagtekens bij het concept. Het draagvlak nam steeds verder af, mede door profvoetballers die zich uitspraken tegen de Super League. De complete Liverpool-selectie trad zelfs naar buiten met een statement waarin met afschuw werd gesproken over de Super League. Supporters gingen in Engeland de straat op om te protesteren. Voorafgaand aan het Premier League-duel tussen Chelsea en Brighton & Hove Albion (0-0) lieten de fans van the Blues van zich horen. In Engeland doken inmiddels geruchten op dat Chelsea en Manchester City zich zouden terugtrekken.

Super League valt uit elkaar

Manchester City was dinsdagavond om 22.23 uur de eerste club die naar buiten bracht dat het de procedure startte om uit de Super League te stappen. Daarna volgden ook Arsenal, Manchester United, Tottenham Hotspur, Liverpool en Chelsea. De zes Engelse clubs traden met wisselende statements naar buiten, maar de boodschap was hetzelfde: achteraf bleek deelname aan de Super League toch niet zo’n goed idee. In navolging van de Premier League-clubs hebben ook Atlético Madrid, Internazionale en AC Milan officieel naar buiten gebracht dat zij uit de Super League stappen.

Officieel zitten Barcelona, Juventus en Real Madrid nog in de Super League, maar inmiddels is bekend geworden dat het toernooi er niet zal komen. Agnelli heeft gezegd dat de competitie niet doorgaat. "Om open en eerlijk te zijn: nee, de competitie kan duidelijk niet meer doorgaan", reageerde Agnelli woensdag tegen persbureau Reuters nadat bekend werd dat de Engelse clubs zich hebben teruggetrokken.

Ok bye ???? — Raheem Sterling (@sterling7) April 20, 2021

Wat zijn de gevolgen?

De Super League heeft in Engeland voor het eerste slachtoffer gezorgd: Ed Woodward maakte bekend dat hij als gevolg van het fiasco zijn conslusies trekt en na dit seizoen vertrekt als vice-voorzitter van Manchester United. Liverpool-eigenaar John W. Henry is in een video op de clubwebsite diep door het stof gegaan. Hij biedt zijn excuses aan voor zijn rol in het fiasco. Clubicoon Jamie Carragher zou graag zien dat de eigenaren vertrekken. “Ze kunnen natuurlijk niet zomaar vertrekken, want de club is heel veel geld waard, maar ik zie geen toekomst voor ze. Dit zal nooit vergeten worden”, zei hij bij Sky Sports.

John W Henry's message to Liverpool supporters. pic.twitter.com/pHW3RbOcKu — Liverpool FC (@LFC) April 21, 2021

Ook bij clubs als Arsenal, Juventus en Real Madrid komt de positie van bestuurders onder druk te staan. De komende tijd zal uitwijzen of de positie van voorzitters Agnelli en Pérez houdbaar is. In Engeland krijgen de zes clubs mogelijk op bestuurlijk niveau te maken met sancties. De overige veertien Premier League-clubs zouden denken aan het uitsluiten van het zestal clubs bij toekomstige vergaderingen en besluitvormingen. Sancties vanuit de UEFA lijken uit te blijven. Ceferin liet in een reactie op het terugtrekken van Manchester City uit de Super League weten de Engelse topclub met open armen te ontvangen. "Ik ben verheugd om Manchester City weer te kunnen verwelkomen in de familie van het Europese voetbal”, aldus Ceferin.