Ajax komt met langverwachte reactie op Super League

Maandag, 19 april 2021 om 21:52 • Jeroen van Poppel

Ajax heeft maandagavond gereageerd op de plannen voor de Super League. De Amsterdammers onthielden zich eerder op de dag nog van commentaar, maar nemen nu nadrukkelijk afstand van de twaalf grootmachten die hun eigen competitie willen opzetten. "Ajax is volledig onthutst en teleurgesteld door de aankondiging van een mogelijke Super League", laat Edwin van der Sar weten op de website van de club.

Ajax hoopt door te kunnen met de nieuwe opzet van de Champions League. "We steunen de nieuwe opzet van de UEFA, zoals maandag bevestigd", zegt Van der Sar. "Door mijn werk voor de ECA ben ik al een aantal jaren betrokken bij discussies over een nieuw format voor de UEFA-toernooien. Ajax heeft in het verleden samen met het ECV en de KNVB gewerkt aan een aantal wijzigingen, bijvoorbeeld om deelname aan de Champions League toegankelijker te maken voor de clubs."

"We dachten dat we de oplossing hadden gevonden met het zogenaamde Zwitserse model, met meer internationale competities voor meer clubs", vervolgt de algemeen directeur van Ajax. "We zijn erg teleurgesteld over de plotselinge en late ommekeer die collega-directeuren van enkele internationale topclubs dit weekend hebben gemaakt, met als gevolg dat een zeer onzekere periode de horizon van het Europese voetbal bedreigt."