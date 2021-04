Chelsea maakt papierwerk klaar om Super League de rug toe te keren

Dinsdag, 20 april 2021 om 20:00 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:25

Chelsea is het papierwerk aan het klaarmaken om zich terug te trekken uit de Super League, zo melden de BBC, The Times en the Guardian dinsdagavond. The Blues behoren tot de twaalf oprichters, maar lijken nu terug te krabbelen. Volgens Sky Sports heeft ook Manchester City aan de organisator laten weten de Super League te verlaten. Eerder op de dinsdag werd al duidelijk dat de twee clubs 'aarzelen' over hun deelname. Er klinken inmiddels geluiden vanuit diverse media dat ook Atlético Madrid en Barcelona op het punt staan om de Super League te verlaten.

Supporters van Chelsea maakten dinsdag, voorafgaand aan de wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion van 21.00 uur, hun onvrede duidelijk over de deelname van hun club. Honderden fans verzamelden zich buiten Stamford Bridge. Petr Cech, technisch adviseur bij Chelsea, kwam naar buiten om de menigte toe te spreken. Op beelden die op sociale media zijn verschenen, is te zien dat Cech in discussie raakt met enkele fans. Er klinkt boegeroep, terwijl hij benadrukt dat 'dit niet de manier is' om de onvrede duidelijk te maken. Hij vraagt de supporters om het terrein te verlaten, zodat de spelersbus kan arriveren.

Chelsea en Manchester City zouden geschrokken zijn van alle negatieve reacties vanuit de achterban en de harde woorden van de UEFA en de Premier League. De twijfels van de clubs over de Super League gonsden dinsdag in de wandelgangen van het UEFA-congres in Montreux. De tegenstanders van de nieuwe Europese competitie melden dat minder dan de helft van de twaalf founding clubs gerekend worden tot de fanatics, die ten koste van alles een Super League willen creëren. Juventus, Real Madrid, Manchester United en Liverpool worden gerekend tot de initiatiefnemers van de competitie en de andere clubs zouden vooral willen meedoen om financieel beter te worden én niet buiten de boot te vallen.

Petr Cech has asked protesting Chelsea fans outside the stadium to clear the way for the team bus pic.twitter.com/eYDyvFg8Y8 — FootballJOE (@FootballJOE) April 20, 2021