Laporta in januari: ‘Super League is alles wat mis is met het voetbal’

Maandag, 19 april 2021 om 14:21 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:26

Barcelona is een van de twaalf oprichters van de Super League, maar de nieuwe voorzitter Joan Laporta was in de afgelopen maanden lang niet altijd positief over het toernooi. Toen hij nog campagne voerde in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 7 maart zei Laporta onder meer dat de Super League een 'gewaarwording is van alles wat mis is met het voetbal'. Nu heeft zijn club echter het statement ondertekend waarmee de oprichting werd bekrachtigd en verder zwijgt Laporta voorlopig.

In december zei Laporta in gesprek met La Vanguardia dat Barcelona de inkomsten uit de Super League zou kunnen gebruiken om schulden af te betalen. Op dit moment heeft de club circa 1,2 miljard euro aan schulden. "We zijn daar erg bezorgd om. Maar we zijn ook optimistisch, want we hebben in 2003 ook zoiets meegemaakt. We kunnen hieruit komen", verzekerde Laporta. "Er zijn oplossingen, zoals de optie van een Europese Super League, waar we veel inkomsten uit kunnen halen. En als je kijkt naar andere zakelijke mogelijkheden op de markt, is er reden tot optimisme.” Tegen Cadena COPE zei hij diezelfde maand dat er 'veel zou moeten gebeuren' voordat hij overtuigd zou worden van de competitie.

Video: Here's what Joan Laporta had to say about the European Super League back in January. "I think the European Super League represents everything that is wrong with football. It's all about the money, you lose the essence of the beautiful sport."https://t.co/QOYZUnkkQC — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 18, 2021

In een interview met The Guardian ook van december, sloeg Laporta eveneens een kritische toon aan over de Super League. “Ieder voorstel zal worden bekeken en beslissingen zullen genomen worden op basis van de belangen van Barcelona en van het voetbal. Maar zulke projecten zijn vaak uitgeprobeerd zonder succes. Ik vind dat het het voetbal kan ruïneren, de essentie ervan.” In januari zei Laporta open te staan voor de Super League, maar voegde hij toe dat het project ‘nadelen’ heeft. “Het zou de eerste drie jaar een gesloten competitie zijn, maar er zijn plannen om daarna met promotie en degradatie te werken. Ik geloof dat er achttien teams zijn, die 800 miljoen euro zouden ontvangen. De landelijke competities zouden inboeten aan aantrekkingskracht.” Laporta wilde ‘een gedetailleerde uitleg’ hebben voordat hij een standpunt zou innemen. Inmiddels lijken de inkomsten per club een stuk lager uit te vallen: de Super League maakte melding van een startkapitaal van 3,5 miljard euro, dat wordt verdeeld over de oprichters.

Het artikel gaat verder onder de video Wat houdt de komst van de Super League in? Meer videos

Tot dat moment had Laporta nog geen hard standpunt ingenomen, maar daar kwam verandering in toen hij in januari een interview gaf aan Cadena COPE. “Ik ben geen voorstander van de Europese Super League. Er zijn andere manieren om inkomsten te genereren dan dit toernooi, dat de sport zou ontwrichten”, liet hij toen optekenen. “Ik zie de Europese Super League als een gewaarwording van alles wat mis is met het voetbal. Het draait alleen maar om geld. De essentie van de mooie sport gaat verloren. Wat ik graag zou zien is een Super WK voor clubteams, vergelijkbaar met het WK voor landen. Iedere twee jaar, misschien.”

Özil en Herrera kraken Super League: ‘Ik kan hier niet stil over blijven’

Enkele topvoetballers hebben zich al uitgesproken tegen de komst van de Super League. Lees artikel

Belangrijk om te weten is dat Laporta zich in de campagne nadrukkelijk afzette tegen zijn voorganger Josep Maria Bartomeu, die bij zijn vertrek in oktober bekendmaakte dat de club 'ja' had gezegd tegen de Super League. "Ik kan buitengewoon nieuws aankondigen", zei de afzwaaiende Bartomeu. "De raad van bestuur heeft de vereisten goedgekeurd om deel te nemen aan een toekomstige Europese Super League, een project dat wordt gepromoot door de grote clubs in Europa." Laporta had kunnen proberen om van koers te veranderen en wekte tijdens de campagne met zijn uitspraken de indruk dat te willen doen. Maar de werkelijkheid blijkt voorlopig anders, nu hij verkozen is.

Van de circa 1,2 miljard euro aan schuld moet 730 miljoen euro op korte termijn worden afgelost, meldde Marca in januari. Laporta kwam tijdens de campagne met een ander plan dan zijn tegenstanders om die kortetermijnschuld te betalen. Hij wil obligaties uitgeven aan supporters en investeerders. Barcelona moet die obligatiehouders binnen vijf jaar terugbetalen met rente, is het idee. Daardoor zou echter wel de langetermijnschuld kunnen toenemen. Laporta ziet de inkomsten uit de Super League vermoedelijk als uitgelezen kans om te voorkomen dat de schuld onbetaalbaar wordt.