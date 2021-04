Hansi Flick wil Bayern München na dit seizoen verlaten

Zaterdag, 17 april 2021 om 18:15 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:38

Hansi Flick wil na dit seizoen bij Bayern München vertrekken, zo heeft hij zaterdag na de 2-3 zege op VfL Wolfsburg live op televisie laten weten. De trainer heeft de spelersgroep en het bestuur ook al over zijn beslissing geïnformeerd. Flick wordt gezien als de nieuwe bondscoach van het nationale elftal van Duitsland, terwijl Julian Nagelsmann van RB Leipzig de ideale kandidaat zou zijn om het takenpakket van Flick in Beieren over te nemen.

"Ik heb de selectie zojuist laten weten dat ik de clubleiding na de 0-1 zege op Paris Saint-Germain op de hoogte heb gesteld van het feit dat ik van mijn contract af wil", vertelde Flick in gesprek met Sky. "Het was voor mij belangrijk dat de spelers het van mij hoorden. Ik ben de club zeer dankbaar dat ik deze spelersgroep heb mogen leiden." Flick ontkende niet dat hij aan de Duitse voetbalbond denkt als toekomstig werkgever. "De DFB is altijd een optie waar iedere coach wel aan denkt."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Flick nam vorig seizoen het stokje over van de ontslagen Niko Kovac en won met der Rekordmeister alles wat er te winnen viel. Desondanks komt zijn vertrekwens niet onverwachts. Hij zou niet op één lijn zitten met technisch directeur Hasan Salihamidzic, al viel dat volgens preses Karl-Heinz Rummenigge wel mee. “Bayern is een grote familie", zei de sportbestuurder een maand geleden. “Alles wat binnen een familie gebeurt, moet binnen de familie opgelost worden. Dat is gebeurd. Ik ben blij dat ze er met elkaar uit zijn gekomen. Zo doen we dat bij Bayern München."

Flick wordt al enige tijd genoemd als de topkandidaat om Joachim Löw na het EK van komende zomer op te volgen als bondscoach van het Duitse elftal. Hij was eerder al assistent van Löw. Flick won met Bayern vorig jaar alle beschikbare prijzen: de Champions League, de Duitse titel, de Duitse beker, de Duitse Super Cup, de Europese Super Cup en het WK voor clubteams. Het leverde Flick de UEFA-prijs voor beste coach van Europa op. Ook dit seizoen is Bayern op weg naar de landstitel.