Cambuur viert feest: promotie naar Eredivisie na zege officieus binnen

Vrijdag, 16 april 2021

De titel in de Keuken Kampioen Divisie en de bijbehorende promotie is heel dichtbij voor SC Cambuur. De ploeg van trainer Henk de Jong kende vrijdagavond nog een stroeve start tegen Helmond Sport, maar uiteindelijk werd de 26ste zege in de 34ste speelronde bijgeschreven: 4-1. Robert Mühren was met twee doelpunten andermaal zeer belangrijk voor Cambuur, dat met nog vier duels voor de boeg een voorsprong van twaalf punten heeft op nummer twee De Graafschap en vijftien op Almere City FC, dat een veel slechter doelsaldo heeft: +69 om +27. De Superboeren komen maandag pas in actie tegen Jong PSV, terwijl Almere zaterdag Go Ahead Eagles treft.

SC Cambuur - Helmond Sport 4-1

Mühren leek de score te openen in minuut 24, maar het doelpunt van de topschutter werd geannuleerd wegens buitenspel. Een minuut later viel alsnog de openingstreffer, maar dan wel aan de andere kant van het veld. Jelle Goselink bracht de treffer namens de bezoekers op zijn naam. Desondanks ging de koploper met een voorsprong de rust in. Na een heerlijke pass van Mees Hoedemakers wist Mühren in twee instanties de gelijkmaker te produceren. In de slotminuut van de eerste helft kwam een voorzet vanaf de rechterkant voor de voeten van Issa Kallon terecht en de aanvaller wist wel raad met het buitenkansje: 2-1.

Cambuur liep vijf minuten na rust verder weg van Helmond. De thuisspelende ploeg kreeg een strafschop nadat Kallon onderuit werd gehaald door Boyd Reith. Mühren maakte vervolgens geen fout vanaf elf meter: 3-1. De aanvaller staat nu op 34 treffers dit seizoen in alle competities. Twintig minuten voor het einde werd de avond voor Helmond nog vervelender door een eigen doelpunt van Alec van Hoorenbeeck. Cambuur staat dankzij de zege op 82 punten uit 34 duels en aangezien twee ploegen mogen promoveren is de terugkeer naar de Eredivisie inmiddels slechts een kwestie van tijd geworden. Bij een misstap van Almere City tegen Go Ahead zaterdagavond is promotie voor de Friezen een feit.

FC Dordrecht - FC Den Bosch 2-6

De bezoekers uit Den Bosch kende een droomstart in Dordrecht. Na een hoekschop van de thuisclub zette FC Den Bosch een counter op touw, met Ringo Meerveld die de score opende. Na twintig minuten spelen werd de opdracht voor FC Dordrecht nóg lastiger. De van FC Groningen gehuurde Romano Postema nam de bal goed mee en vuurde vervolgens raak: 0-2. In minuut 32 liep Meerveld wederom juichend weg na een doelpunt, na goed voorbereidend werk van Mats Deijl. Met bijna een uur spelen deed Jizz Hornkamp een duit in het zakje na een goede inviduele actie en dito schot langs doelman Liam Bossin: 0-4. Toen de strijd al was gestreden deed Dordrecht iets terug via Richie Musaba in de 63ste minuut. De middenvelder tekende drie minuten later ook voor de 2-4 van De Schapenkoppen. Het slotakkoord was echter voor Den Bosch met doelpunten van Meerveld, zijn derde in de 86ste minuut, en een benutte strafschop van Hornkamp met nog twee minuten op de klok.

Roda JC Kerkrade - NAC Breda 3-3

De ontmoeting in het Parkstad Limburg Stadion kwam rustig op gang, maar het hek was van de dam toen Patrick Pflücke namens Roda JC voor het eerste gevaar zorgde met een geplaatst schot richting de rechterbenedenhoek. Roy Kortsmit bracht op die inzet nog redding, maar enkele minuten later moest de sluitpost van NAC alsnog capituleren. Uit een hoekschop vanaf rechts kopte Danny Bakker op de paal, maar uit de rebound was het Ali Messaoud die voor een leeg doel kon intikken: 1-0. Het antwoord van NAC volgde na een half uur spelen. Nadat Lewis Fiorini de bal op de lat plaatste, kreeg de middenvelder na een carambole voor het doel een herkansing: ditmaal schoot hij ter hoogte van de penaltystip wél de 1-1 tegen de touwen.

Drie minuten later kregen de Limburgers opnieuw een voorsprong in handen, al bleef de treffer niet gevrijwaard van controverse. Het ontging scheidsrechter Jannick van der Laan dat Amir Absalem van achter de achterlijn een voorzette op Thijmen Goppel, waardoor de 2-1 onterecht bleef staan. Op slag van rust trok Mounir El Allouchi met een fraai schot van buiten het zestienmetergebied gelijk: 2-2. Na rust kwam Roda JC voor de derde keer op voorsprong, toen Bakker op aangeven van Goppel met een verwoestende uithaal doelman Kortsmit het nakijken gaf: 3-2. NAC toonde echter opnieuw veerkracht. Robin Schouten legde een afgemeten voorzet neer bij de tweede paal, waar Mario Bilate de vrijheid kreeg om binnen te knikken: 3-3.

TOP Oss - MVV Maastricht 2-2

De eerste kans van de wedstrijd werd genoteerd door de bezoekers. Invaller Djibril Dianessy produceerde een voorzet vanaf circa dertig meter, maar het leer waaide richting de linkerbovenhoek waardoor doelman Bo Geens redding moest brengen. Na een klein half uur spelen viel het leer aan de overzijde wel binnen. Een voorzet van Livio Milts werd met het hoofd verlengd door Mart Remans, die zijn inzet in de verre hoek zag binnenvallen: 1-0. Een kleine tien minuten voor rust kwam MVV op gelijke hoogte, toen een van richting veranderd schot voor de voeten van Dianessy belandde. De aanvaller rondde koelbloedig af: 1-1. Gaston Salasiwa zette zijn ploeg zeven minuten na rust op zeer fraaie wijze op voorsprong. Hij kreeg de bal aan de linkerkant van het veld en sneed naar binnen, waarna hij een krachtige uithaal in huis had en de rechterkruising vond: 1-2. Het slotakkoord werd gespeeld door TOP Oss, dat dankzij een benutte penalty van Olivier Rommens een punt uit het vuur sleepte: 2-2.

FC Eindhoven - Jong Ajax 3-0

Bij het treffen in Eindhoven vallen alle doelpunten in de tweede helft. Na 56 minuten spelen brak de thuisploeg de ban uit een vrije trap. Ajax-doelman Daan Reiziger wist de inzet van Jasper Dahlhaus nog te keren, maar uit de rebound wist de alerte Iker Pozo alsnog de openingstreffer aan te tekenen voor Eindhoven. Halverwege het tweede bedrijf nam de thuisspelende formatie een voorschot op de drie punten. Ajacied Kenneth Taylor, die in de eerste helft nog een strafschop miste, wilde de bal uit een vrije trap van Eindhoven wegwerken. De middenvelder wilde de bal wegwerken, alleen verdween zijn omhaal via het hoofd van Maarten Peijenburg in het doel van Jong Ajax. Het slotakkoord werd verzorgd door Jacky Donkor in minuut 90. Hij kreeg de bal fraai aangespeeld door Brian De Keersmaecker en met een fraaie inzet werd doelman Daan Reiziger kansloos gelaten: 3-0.

Telstar - Excelsior 1-1

Het was Excelsior dat in de openingsfase de bovenliggende partij was, maar onder meer Elías Már Ómarsson had het vizier niet op scherp staan. Vervolgens liet ook Telstar zich zien op het strijdtoneel en in de 37ste minuut werd de openingstreffer gevonden. Het was Cas Dijkstra die een voorzet op maat afleverde bij Ozan Kökcü, die koelbloedig afrondde: 1-0. In het tweede bedrijf draaiden de Rotterdammers de duimschroeven aan. Lang sorteerde de aanvallende intenties van Excelsior niet het gewenste effect, maar in de laatste minuut van de reguliere speeltijd kwam de club alsnog langszij. Het was Sondre Skogen die uit een corner van Luigi Bruins de 1-1 eindstand op het scorebord zette.

Jong FC Utrecht- FC Volendam 2-3

De ploeg uit Volendam won voor het eerst in de clubgeschiedenis een duel op Sportpark Zoudenbalch. In Utrecht was gezien de vier doelpunten vooral de eerste helft zeer boeiend. Na een vloeiende aanval tekende Samuele Mulattieri voor de openingstreffer. Odysseus Velanas haalde kort daarna aan de andere kant hard uit, waardoor Jong Utrecht al snel weer terugkeerde in de wedstrijd. Het werd nóg beter voor de gastheren toen Oussama Alou de bal hard en hoog binnenschoot. Zeven minuten voor het rustsignaal zag Boy Deul een harde kopbal via de onderkant van de lat in het Utrechtse doel verdwijnen: 2-2. De ingevallen Martijn Kaars zorgde in de derde minuut van blessuretijd voor een vreugde-explosie bij Volendam. Zijn harde knal verdween in het net en de ploeg van trainer Wim Jonk loopt door de late zege als nummer zeven twee punten uit op nummer acht Roda JC Kerkrade, dat niet verder kwam dan een 3-3 gelijkspel tegen NAC.