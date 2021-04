Van der Gijp krijgt medelijden: ‘Hij komt nog geen lantaarnpaal voorbij’

Vrijdag, 16 april 2021 om 21:08 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:18

René van der Gijp is donderdagavond tijdens de tweede ontmoeting van Europa met AS Roma in de kwartfinale van de Europa League behoorlijk geschrokken van David Neres. De analist constateert dat de Braziliaanse vleugelaanvaller al enige tijd niets of nauwelijks meer toevoegt aan het aanvalsspel van Ajax. Van der Gijp is daarnaast ook niet bijster enthousiast over het optreden van collega-aanvaller en landgenoot Antony.

"Met die Neres krijg je eigenlijk een beetje medelijden, hè", zo opent Van der Gijp vrijdagavond in Veronica Inside. "Die raakt dus echt geen bal en komt nog geen lantaarnpaal meer voorbij. En die andere (Antony, red.), ja, dat is net of er Duracell-batterijen inzitten. Die maakt heel veel bewegingen, maar er gebeurt niks. En dan legt hij hem weer terug op de rechtsback." Johan Derksen vindt de tegenvallende prestaties van Antony van de afgelopen tijd ook opvallend. "In het begin had hij nog weleens flitsende acties, want je hebt een nare middag als je tegen hem in de mandekking staat. Maar bij die twee lag wel de ruimte en beiden hebben niets gebracht."

"Maar weet je wat het is Johan en dat meen ik echt: Ik weet niet of hij (Antony, red.) heel snel is", neemt Van der Gijp vervolgens het gesprek weer over. "Het is altijd met de bal bij hem, dus het is vrij voorspelbaar. Kijk, je kan ook gewoon een keer diepgaan zonder bal. Dan denkt die back: Hè, wat gaan we nou krijgen? Dan trek je ook het veld een keer uit elkaar." Derksen neemt wat dat betreft gelijk het duel van Ajax van donderdagavond als voorbeeld: "Ze hebben een keer zo'n bal gegeven en daar kwam gelijk een doelpunt uit (van Brian Brobbey, red.)." Van der Gijp zou willen dat Antony meer de diepte zoekt, net als Brobbey vaak doet in de aanvalslinie van Ajax.

"Het is altijd de bal aan zijn voet en dan maar kijken. En dan dreigen, dreigen, dreigen en dan gebeurt er niet veel", zo analyseert Van der Gijp de manier van spelen van Antony op de rechterflank bij Ajax. Derksen neemt de flankspeler tot slot enigszins in bescherming. "Met Italianen is het altijd zo: Als je je back voorbij bent, die hebben altijd rugdekking. Dan komt je weer de volgende tegen, weet je wel. Dus daar is geen doorkomen aan zoals hij speelt."