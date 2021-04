Gravenberch keihard aangepakt: ‘Slechtste actie was in de 63ste minuut’

Vrijdag, 16 april 2021 om 12:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:07

Gemengde gevoelens bij Henk Spaan na de Europese uitschakeling van Ajax in Rome. De columnist van Het Parool prijst Erik ten Hag voor het inbrengen van Brian Brobbey, de enige doelpuntenmaker van de bezoekers in de ontmoeting met AS Roma. Spaan is aan de andere kant bijzonder kritisch op het optreden van Ryan Gravenberch, die voor zijn matige prestatie in het Stadio Olimpico een 4 krijgt als rapportcijfer.

"De eerste wissel van Ten Hag was dus goed: Brobbey scoorde meteen na een lange bal van Perr Schuurs. Het was een mooie goal, beheerst ingetikt met het scheenbeen", brengt Spaan in herinnering in zijn column voor de krant. De tweede wissel bij Ajax, met Mohammed Kudus die Edson Álvarez verving, omschrijft de journalist als 'extreem ongelukkig'. "Aan de kant waar Álvarez weg was, zag Henrikh Mkhitaryan ruimte, Jurriën Timber gleed uit en via Gravenberch, de man die absoluut gewisseld had moeten worden, kwam de bal bij de levensgevaarlijke Edin Dzeko." De Roma-spits kon vervolgens simpel de gelijkmaker binnentikken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Twee spelers van Ajax steken met kop en schouders boven de rest uit

De rapportcijfers van Voetbalzone van de spelers van Ajax in het duel met AS Roma. Lees artikel

"Die man mist niet, hoewel hij volgens RTL de vorige week te oud was", vult Spaan aan. Wat volgt is een kritische analyse over de inbreng van Gravenberch. "In de eerste helft was Gravenberch onzichtbaar, in de tweede begon hij actiever, vermoedelijk na een preek van Ten Hag. Zijn slechtste actie was er een in de 63ste minuut, toen hij Lorenzo Pellegrini zomaar de zestien in liet lopen door nonchalant in te stappen. Hij is inderdaad jong, een groot talent, maar schoot gisteren gewoon tekort", spaart Spaan de Ajax-middenvelder duidelijk niet.

Ronald de Boer uitte donderdagavond na afloop van het treffen tussen Roma en Ajax ook al zijn teleurstelling over de tegenvallende Gravenberch, die volgens de analist 'heel matig speelde' " Gravenberch zat gewoon totaal niet in de wedstrijd, echt totaal niet. Het was niet de Gravenberch van het begin van het seizoen, waar iedereen lovend over was. Je had verwacht dat hij Ajax op sleeptouw zou nemen in een wedstrijd als deze. Of je dat van hem mag verwachten? In ieder geval dat hij het elftal dirigeert naar gevaarlijke aanvallen. Dat is helemaal niet gebeurd", aldus de teleurgestelde De Boer.