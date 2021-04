De dag dat Real Madrid doorging én een recordreeks ten einde kwam

Woensdag, 14 april 2021 om 23:42 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:54

Real Madrid plaatste zich woensdag voor de halve finales van de Champions League. Het team van Zinédine Zidane had na de 3-1 zege op Liverpool in eigen huis voldoende aan een doelpuntloos gelijkspel op Anfield: 0-0. Het was ook de avond dat een recordreeks in de Champions League zodoende ten einde kwam. Na liefst 23 knockout-fasewedstrijden op rij met minimaal één doelpunt sinds het 0-0 gelijkspel tegen Manchester City in april 2016, de beste reeks van welke club dan ook, kwam Real Madrid voor het eerst niet tot scoren.

Het is voor Real Madrid alweer de dertigste keer dat men zichzelf terugvindt bij de laatste vier van de Europa Cup I dan wel Champions League: minimaal tien keer meer dan welke club in Europa ook. Ook niet onbelangrijk: Real Madrid, Chelsea, Manchester City en Paris Saint-Germain wonnen in totaal veertien keer de Europa Cup I dan wel Champions League. Dertien van deze veertien trofeeën werden echter door de Spaanse topclub opgeëist.

Bekijk hieronder de samenvatting van Liverpool - Real Madrid.