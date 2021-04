Clarence Seedorf pleit voor gele kaart bij praten met hand voor de mond

Clarence Seedorf ziet graag dat voetballers die met de hand voor hun mond praten in de toekomst worden bestraft. De oud-topvoetballer pleit voor meer transparantie op en rond de voetbalvelden, zodat racisme beter kan worden opgemerkt. Tijdens een online hoorzitting van de Europese Raad over racisme op de sportvelden zei Seedorf woensdag dat incidenten die zich recentelijk hebben voorgedaan in de toekomst beter bestreden kunnen worden.

"Er hebben de laatste weken en maanden enkele incidenten plaatsgevonden", wordt Seedorf geciteerd door de NOS. "Die kunnen heel gemakkelijk worden bestreden door een aantal regels toe te passen." Seedorf vroeg zich af wat spelers te verbergen hebben als ze met elkaar praten. "We hebben het over sport. Dus waarom zou ik mijn mond bedekken als ik iets tegen mijn tegenstander moet zeggen? Als het aan mij ligt, wordt het voortaan verboden om op het veld met de hand voor de mond te praten."

"En als je dat toch doet, moet er een sanctie komen. Een gele kaart, omdat we dat soort gedrag moeten vermijden", concludeerde de voormalig international van Oranje. Anderhalve week geleden, op zondag 4 april, werd de wedstrijd tussen Cádiz en Valencia (2-1) gestaakt, nadat Mouctar Diakhaby bij zijn ploeggenoten had aangegeven dat hij racistisch was bejegend. Juan Cala was de verdachte, maar competitieorganisator LaLiga kon niet vaststellen dat hij zich schuldig had gemaakt aan racistische uitlatingen. Uit een geluidsopname bleek wel dat iemand de term negro de mierda bezigde op het veld.

Een ander geruchtmakend incident vond vorige maand plaats tijdens het Europa League-duel tussen Rangers FC en Slavia Praag (0-2). Verdediger Ondrej Kúdela van Slavia liep met de hand voor zijn mond richting tegenstander Glen Kamara, waarna een flinke woordenwisseling ontstond tussen beide spelers. Kamara maakte daarna een behoorlijk emotionele indruk. Aan de zijlijn volgde al snel een discussie tussen Steven Gerrard en Jindrich Trpisovsky, coaches van beide ploegen. De wedstrijd werd ondanks de ruzie gewoon uitgespeeld. Na afloop zei Gerrard dat hij Kamara 'voor honderd procent' gelooft en dat het incident 'niet onder het tapijt' geveegd dient te worden door de UEFA. Kamara werd naar eigen zeggen fucking monkey genoemd door Kúdela.