Duizelingwekkende uitgaven Ajax aan makelaars vergeleken met andere clubs

Woensdag, 14 april 2021 om 13:23 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:46

Ajax was in het seizoen 2019/20 met afstand het meeste geld kwijt aan zaakwaarnemers en tussenpersonen, blijkt uit een overzicht van de KNVB. De huidige koploper van de Eredivisie betaalde circa 33,8 miljoen euro aan zaakwaarnemers; PSV volgt op enorme afstand met een kostenpost van 4,5 miljoen euro. De top vijf wordt gecompleteerd door AZ (2,5 miljoen euro), Feyenoord (2,2 miljoen euro) en FC Utrecht (1,2 miljoen euro).

In het seizoen ervoor, 2018/19, gaf Ajax met 8,1 miljoen euro al het meeste geld uit aan zaakwaarnemers en tussenpersonen, maar die uitgaven zijn dus verviervoudigd. Dat heeft te maken met transfers van spelers als Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong en Kasper Dolberg, inkomende transfers van Quincy Promes, Lisandro Martínez, Edson Álvarez en Razvan Marin en contractverlengingen als die van Dusan Tadic, voor liefst zeven jaar in 2019. Met een totaal van 33,8 miljoen euro aan uitgaven heeft Ajax vorig seizoen meer gespendeerd dan alle andere Eredivisie-clubs bij elkaar. In totaal hebben de Nederlandse clubs iets meer dan dan 50 miljoen uitgegeven en Ajax is verantwoordelijk voor ruim 67 procent van dat hele bedrag. In 2016 gaven Nederlandse clubs in totaal nog geen tien miljoen uit aan zaakwaarnemers.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De uitgaven van Ajax zijn wel lager dan de meest recent gepubliceerde cijfers van grote clubs uit andere Europese competities. Borussia Dortmund spande in het seizoen 2018/19 de kroon met 44,5 miljoen euro aan uitgaven, met Juventus daar kort achter: 44,3 miljoen euro. Manchester United en Bayern München kwamen respectievelijk tot 30,6 miljoen euro en 30,5 miljoen euro. Van die clubs zijn echter nog geen cijfers over het seizoen 2019/20 bekend. Het is mogelijk dat de uitgaven in andere grote landen ook flink zijn verhoogd in het afgelopen seizoen.

Dat Ajax zoveel geld overmaakt aan zaakwaarnemers is volgens een eerdere analyse van Voetbal International niet heel erg verwonderlijk. In Amsterdam liggen de transfersommen het hoogst en gaat een significant deel van het budget op aan spelerssalarissen, waardoor de vergoedingen voor zakelijk adviseurs ook steeds hoger is te komen liggen. Sinds 2016 heeft Ajax in totaal 72,6 miljoen euro betaald voor het werk van zaakwaarnemers bij diverse transfers en contractverlengingen.



Uitgaven Eredivisie-clubs aan zaakwaarnemers