PSV vreest ondanks clausule niet voor vertrek van Mario Götze

Woensdag, 14 april 2021 om 07:14

PSV is niet bang voor een zomers vertrek van Mario Götze, zo melden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International in navolging van de berichtgeving van Sky Deutschland. De Duitse televisiezender stelde dat de 28-jarige aanvallende middenvelder na één seizoen al zou willen vertrekken uit Eindhoven. Er zou op dit moment echter geen concrete belangstelling bestaan voor Götze.

Het Eindhovens Dagblad schrijft dat er aan het einde van het seizoen een evaluatiemoment zal zijn en dat daarover een aantal afspraken zijn gemaakt. Volgens het regionale dagblad kan Götze voor een ‘stevig miljoenenbedrag’ vertrekken als een club uit een van de grote Europese competities zich meldt. “Niet voor een appel en een ei en ook niet voor een ongelimiteerd bedrag, maar er is wel een (voor de buitenwereld onbekende) grens gesteld aan wat PSV voor hem kan vragen”, schrijft het Eindhovens Dagblad.

Voetbal International maakt eveneens melding van een clausule in het tot medio 2022 doorlopende contract van Götze bij PSV. De Eindhovenaren stemden hier in oktober mee in om de normaal gesproken in financieel opzicht onhaalbare Götze binnen te hengelen. De 63-voudig Duits international liet zich destijds bijstaan door iemand uit zijn eigen vriendenkring, maar is nu met een nieuwe zaakwaarnemer in zee gegaan. Götze was eerder aangesloten bij het bureau Lian Sports, dat ook Leroy Sané en Jérôme Boateng in zijn stal heeft. Marc Kosicke, de nieuwe agent van Götze, behartigt ook de belangen van Liverpool-manager Jürgen Klopp.

PSV zou niet verbaasd zijn over die switch, al zorgt dat nu wel voor de nodige speculatie. De Eindhovenaren rekenen er echter op dat Götze nog minimaal een jaar blijft, vooral als er middels de tweede plaats een ticket voor de voorronde van de Champions League wordt bemachtigd. Voorlopig heeft zich in ieder geval nog geen club gemeld voor Götze, die volgens de berichtgeving van Sky de stap naar een betere competitie dan de Eredivisie zou willen maken.

Sinds zijn komst naar PSV kwam Götze tot vijftien wedstrijden in competitieverband, waarvan veertien keer als basisspeler. Daarin wist hij vijf keer het net te vinden. In het bekertoernooi maakte hij alleen minuten in de wedstrijd tegen De Graafschap (1-2 winst), terwijl de teller in de Europa League op zes wedstrijden staat. In Europees verband wist Götze één keer te scoren. De aanvallende middenvelder heeft bij PSV een tweejarig contract dat doorloopt tot volgend jaar zomer.