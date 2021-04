Van Persie: ‘Binnen nu en een jaar gaat hij een megatransfer maken’

Dinsdag, 13 april 2021 om 07:03 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:51

Kylian Mbappé en Erling Braut Haaland vormen in alle opzichten de grote voorbeelden voor andere talenten, waaronder die van Jong Oranje. Robin van Persie is onder de indruk van het potentieel van de aanvallers van respectievelijk Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. In zijn laatste jaar bij Fenerbahçe zag Van Persie in een oefenduel met AS Monaco al de kwaliteiten van de Fransman. “We speelden op een achterafveldje van een amateurclub, maar wat ik in die twintig minuten van hem zag heb ik nog nooit eerder bij een jongen van die leeftijd gezien. Zo explosief en zo technisch…”

“Hij deed in het slot van die wedstrijd meer dan wij met z’n allen bij elkaar in zeventig minuten hadden gedaan. Het was bizar goed. Ik keek het laatste stuk vanaf de bank en zei tegen de anderen: ’Als dit geen wereldster wordt, eet ik deze voetbalschoenen op’”, verzekert Van Persie dinsdag in zijn column in De Telegraaf. Haaland tikt volgens de voormalig Oranje-international net als Mbappé ‘alle boxen aan van mentaliteit, fysiek, tactiek, gedrag buiten het veld, ambities, onverzettelijkheid, scoringsdrift en nog meer’. “Het is ongekend dat hij op zo’n jonge leeftijd tegen de beste teams ter wereld dat hoge niveau al haalt.”

“Je moet heel veel in je bagage al hebben en mentaal zo sterk zijn om dat elke dag te kunnen opbrengen. En hij heeft dat. Binnen nu en een jaar gaat ook Haaland een megatransfer maken”, voorziet Van Persie. “Een wereldster word je niet zomaar. Talent hebben is één, maar een mooie carrière tegemoet gaan vraagt heel veel toewijding. Deze twee spelers zijn daarom de ultieme voorbeelden voor de jeugd. Op zoveel onderdelen werken ze aan hun ’wapens’, zoals ik dat altijd noem. Ze werken zo hard aan alles.”

Van Persie sprak recent in het kader van een YouTube-serie met twaalf spelers van Jong Oranje. Hij sprak met de spelers, in vier groepjes van drie, met name over media-aandacht en of hun ontwikkeling gaat volgens hun eigen verwachting. “Net als zij was ik ongeduldig, wilde ik meer en was dat soms onmogelijk. Tegelijkertijd hebben zij, en dat had ik gelukkig minder, te maken met een enorme druk van buitenaf door de komst van social media en praatprogramma’s.”

“Ik zie dat het soms lastig is om daarmee om te gaan. In mijn tijd bestond er geen internet en was er lang niet zoveel commotie rond dingen.” Van Persie is van mening dat Nederland blij moet zijn met spelers die de potentie hebben om het grote Oranje te halen. “Geef ze de tijd, geen alarmbellen als ze een keer een rode kaart pakken of buiten de pot piesen. Mijn totale indruk is dat er in dit Jong Oranje voldoende spelers lopen met extra kwaliteiten. Het zou me verbazen als meerdere spelers niet het Nederlands A-elftal halen.”