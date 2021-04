Ajax-aanvaller imponeert: ‘Haal hem eruit en je levert dertig procent in’

Maandag, 12 april 2021 om 09:17 • Rian Rosendaal

Kevin Hofland keek afgelopen weekeinde als rapporteur van De Telegraaf met speciale aandacht naar de verdedigers in de Eredivisie. De enkele maanden geleden bij Fortuna Sittard weggestuurde trainer is zondag onder de indruk geraakt van Lisandro Martínez, die met Ajax met 0-1 won van RKC Waalwijk en zo weer een stukje dichter bij de landstitel kwam. Hofland is vooral complimenteus over de degelijkheid van de Ajacied.

"Martinez is een verdediger waar Ajax op kan bouwen", deelt Hofland een groot compliment uit aan de Argentijnse mandekker van de lijstaanvoerder uit Amsterdam. "Zo’n ’tussendoortje’ tegen RKC wordt nog wel eens onderschat. Dat kan ik uit eigen ervaring zeggen. Juist dan heb je spelers nodig die honderd procent gefocust zijn. Dat was bij Martinez het geval. Hij deed geen gekke dingen, had rust aan de bal en was agressief in de duels." De oud-verdediger zag met Tyrell Malacia ook een lichtpuntje bij Feyenoord. "Malacia is in verdedigend opzicht stappen aan het maken en heeft de oplossing vaak al klaar. Bovendien geniet ik van zijn drive."

Hofland ziet bij PSV met Olivier Boscagli een speler rondlopen die hem doet denken aan voormalig ploeggenoot Phillip Cocu. "Hij zorgt voor balans op het middenveld. Boscagli voetbalt onopvallend, maar is toch heel aanwezig. Bovendien had hij een belangrijk aandeel in de openingsgoal van PSV", verwijst Hofland naar de 0-1 van Cody Gakpo tegen VVV-Venlo van zondagmiddag. "Met een fraaie pass bereikte hij Donyell Malen, die de bal kon doorspelen op doelpuntenmaker Cody Gakpo."

Diezelfde Gakpo is in de optiek van Hofland een toekomstig international van het Nederlands elftal. "Als hij zo doorgaat, is hij op termijn zeker een kandidaat voor Oranje." De rapporteur van de ochtendkrant vond Dusan Tadic niet erg opvallend spelen tegen RKC. "Maar ik houd enorm van zijn stijl. Hij maakt de verwachtingen echt waar. Tadic gaf een puntgave assist bij de treffer van Sébastien Haller en neemt zijn ploeg bovenal op sleeptouw. Haal hem eruit en je levert dertig procent in. Met zijn uitstraling en manier van voetballen haalt hij altijd een voldoende", aldus Hofland.