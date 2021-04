Studio Voetbal haalt Weghorst door het slijk: ‘Dat wil je niet bij Oranje’

Zondag, 11 april 2021 om 23:30 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:45

Arno Vermeulen heeft zich zondagavond zeer kritisch uitgelaten over Wout Weghorst. De spits van VfL Wolfsburg kwam in Duitsland wederom in opspraak nadat hij zijn eerdere sceptische uitspraken over de ernst van het coronavirus niet rectificeerde toen hij te gast was bij het programma aktuellen sportstudio van ZDF. Vermeulen geeft in Studio Voetbal aan dat hij de uitspraken van Weghorst ‘uitermate verwerpelijk’ vindt en dat hij het snapt als Frank de Boer dit ‘gedoe’ liever niet bij Oranje heeft.

“Ik heb helemaal niets met die ‘covid-afzwakkers’, maar daar is hij er dus wel een van”, haakt Vermeulen in op de Weghorst-kwestie. “Ik vind het uitermate verwerpelijk wat hij daar zegt. Ik snap die presentator ook wel die er nog even over doorgaat, waarna je inderdaad ziet dat Weghorst een terugtrekkende beweging maakt. Je ziet ook dat Weghorst geen excuses maakt voor zijn opmerkingen maar wel geschrokken is door de reacties.” De spits zei tegen presentator Jochen Breyer op de Duitse zender onder meer dat het voor hem belangrijk is dat iedereen voor zichzelf een beslissing neemt over het vaccineren en dat hij zijn woorden uit december niet terugneemt.

In december deelde Weghorst via Instagram een tekst waarin het virus werd gebagatelliseerd. Verder deelde hij een foto ter promotie van een documentaire waarin vaccinaties 'vergif' worden genoemd. De Instagram Stories van Weghorst werden vrij snel verwijderd. “Stel je voor dat er een vaccin bestaat dat zó veilig is dat je gedwongen moet worden om het te nemen, voor een ziekte die zo dodelijk is dat je je eerst moet laten testen om erachter te komen of je het hebt”, zo luidde de tekst bij het Instagram-bericht van Weghorst in december. "DIT!!! Mensen, informeer je", schreef de aanvaller daarbij. Nadat hij een golf van kritiek over zich heen kreeg rectificeerde de Nederlander zijn woorden niet en bood hij alleen zijn verontschuldigingen aan 'voor de reacties die hij van mensen had gekregen', niet voor de inhoud zelf.

Vermeulen acht de kans zelfs aanwezig dat Weghorst zijn eigen glazen ingooit met het oog op diens interlandcarrière. “Hij zegt ook in het interview dat hij graag naar het Nederlands elftal wil en dat het jammer is dat Frank de Boer hem niet selecteert. Dit helpt uiteindelijk niet. Natuurlijk mag hij ervoor kiezen om zichzelf en zijn kinderen niet te laten vaccineren, want dat recht heb je uiteraard en daar zal niemand over discussiëren. Maar toch geeft het gedoe. Straks bij Oranje krijg je opmerkingen en vragen over de positie die hij inneemt ten opzichte van het virus. Ik bedoel: ga maar eens kijken op de intensive care in Nederland, waar het stampensvol ligt.”

“Waarom zou je als bondscoach gedoe meenemen als hij toch geen basisspeler is?”, vervolgt de journalist, die de vergelijking trekt met een scenario uit 1988. Rinus Michels nam met Wim Koevermans, Sjaak Troost en Wilbert Suvrijn spelers mee die hij niet verwachtte in te zetten. "Dat waren in kwalitatief opzicht geen spelers die je mee zou nemen naar het EK, maar hij nam hen mee omdat ze geen last zouden geven. Stanley Menzo bleef thuis omdat Hans van Breukelen anders zenuwachtig zou worden. De Ajacieden wilden namelijk graag met Menzo voetballen. Daar moet je als bondscoach toch aan denken.”

Pierre van Hooijdonk kon zich overigens niet vinden in de woorden van zijn collega. “Ik geloof erin dat zulke zaken wel gescheiden blijven. Volgens mij heb je het ook weleens gehad over Steven Berghuis, die een gevaarlijk randje zou hebben maar uiteindelijk ook gewoon werd meegenomen door de bondscoach.” Vermeulen vindt dit toch een andere situatie. “Weghorst zit normaal niet bij het Nederlands elftal, maar je kan hem wel meenemen omdat hij het prima doet in de Bundesliga. Dan ga je jezelf als coach toch afvragen wat je met hem in huis haalt: deze uitspraken zijn toch een nadeel.” Maandag moet Weghorst op gesprek komen om zich nader te verklaren bij de technisch directeur van Wolfsburg, Jörg Schmadtke.