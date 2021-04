Wout Weghorst hevig onder vuur na optreden op Duitse televisie

Zondag, 11 april 2021 om 18:44 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:56

Wout Weghorst is hevig onder vuur komen te liggen in Duitsland. De spits van VfL Wolfsburg was zaterdag te gast in het programma aktuellen sportstudio van ZDF, waar hij geconfronteerd werd met zijn sceptische uitspraken uit december over de ernst van het coronavirus. Weghorst weigerde in het programma afstand te doen van zijn eerdere uitlatingen en dat kwam hem wederom op veel kritiek te staan.

Toen de Nederlander gevraagd werd naar de intenties van zijn eerdere mening, gaf hij diplomatiek antwoord. “Ik heb niemand willen beledigen. En nogmaals, ik bied mijn excuses aan vanwege de reacties die ik gekregen heb, zeker voor de mensen die het anders geïnterpreteerd hebben. Ik heb het zeker niet zo bedoeld. Het enige wat voor mij belangrijk is, is dat ieder persoon voor zichzelf moet beslissen. Het is van belang om er kritisch naar te kijken en daar gaat het om. Dat was ook belangrijk voor mij. Op basis daarvan moet je goede beslissingen nemen voor jezelf en je eigen toekomst”, aldus Weghorst.

Het artikel gaat verder onder de video Andy heeft te doen met Weghorst: 'Ik zou gewoon bedanken' Meer videos

Presentator Jochen Breyer vroeg vervolgens om een nadere verklaring, maar veel dieper wilde Weghorst niet op de kwestie ingaan. "Ik postte niet alleen die tekst, maar ook een link naar een documentaire, die dieper ingaat op corona en vaccins", gaf hij aan. "Ik heb voor mezelf een beslissing genomen. Voor mij en mijn familie, mijn vriendin en mijn kinderen. Het is voor mij belangrijk dat iedereen voor zichzelf een beslissing neemt hierover. Het is mijn optiek de beste beslissing."

De ZDF vindt dat Weghorst de plank volledig misslaat door wederom geen afstand te doen van zijn uitspraken. “Hij heeft de kans gemist om, ondanks meerdere verzoeken, zich te distantiëren van zijn eerdere uitlatingen”, zo luidde de reactie van de Duitse zender. ZDF vroeg Weghorst naar een Instagram-post van medio december, waarin hij een tekst deelde waarin het virus werd gebagatelliseerd. Verder deelde hij een foto ter promotie van een documentaire waarin vaccinaties 'vergif' worden genoemd. De Instagram Stories van Weghorst werden vrij snel verwijderd.

“Stel je voor dat er een vaccin bestaat dat zó veilig is dat je gedwongen moet worden om het te nemen, voor een ziekte die zo dodelijk is dat je je eerst moet laten testen om erachter te komen of je het hebt”, zo luidde de tekst bij het Instagram-bericht van Weghorst in december. "DIT!!! Mensen, informeer je", schreef de aanvaller daarbij. Nadat hij een golf van kritiek over zich heen kreeg rectificeerde de Nederlander zijn woorden niet en bood hij alleen zijn verontschuldigingen aan 'voor de reacties die hij van mensen had gekregen', niet voor de inhoud zelf.

Technisch directeur Jörg Schmadtke liet dit weekend in een reactie aan Sportbuzzer weten in gesprek te zullen gaan met de 28-jarige goalgetter, die zaterdagmiddag nog trefzeker was in het verloren duel met Eintracht Frankfurt (4-3). “We zullen er volgende week met hem over praten en dan gaan we kijken wat hij te verklaren heeft." Hoewel Schmadtke geen probleem heeft met mensen die zich kritisch uitlaten over nieuwsberichten, vindt hij niet ‘dat de feiten verdraaid mogen worden’. Zelf is de 57-jarige Schmadtke net hersteld van een corona-infectie.