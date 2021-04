FC Emmen vervolgt weg richting handhaving na knotsgekke tweede helft

Zaterdag, 10 april 2021 om 21:54 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:04

FC Emmen zet de opmars in de Eredivisie voort. De nummer zeventien van de competitie boekte zaterdagavond een zwaarbevochten overwinning op Fortuna Sittard: 1-3. Twee doelpunten van Emmen kwamen voort uit een penalty; Fortuna speelde door een rode kaart van Roel Janssen bijna de hele tweede helft met tien man. Inmiddels is Emmen al zeven opeenvolgende wedstrijden ongeslagen. De club heeft een achterstand van één punt op Willem II en VVV-Venlo, respectievelijk de nummers zestien en vijftien.

Telde Kooij in de tweede helft nog zeven minuten blessuretijd bij; in de eerste helft floot hij na exact 45 minuten en 1 seconde voor de pauze. Er was geen reden om blessuretijd op te tellen, want het aantal opvallende momenten was erg beperkt in het eerste bedrijf. Emmen moest het stellen zonder middenvelder Lucas Bernadou en clubtopscorer Michael de Leeuw en hun gemis was voelbaar. De ploeg van trainer Dick Lukkien voetbalde minder vloeiend dan in de afgelopen weken. Emmen scoorde na 32 minuten wel, toen Paul Gladon na een goede voorzet van Caner Cavlan zijn eerste doelpunt voor de club leek te maken, maar voorafgaand aan zijn schot maakte de spits volgens Kooij een overtreding.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Even daarna kwam Gladon een teenlengte tekort om een strakke voorzet van Luka Adzic binnen te werken. Fortuna noteerde één serieuze kans in de eerste helft: in de tiende minuut sneed Lisandro Semedo door de defensie van Emmen, waarna hij vanbinnen het strafschopgebied op Michael Verrips stuitte. Het duurde in de tweede helft vijf minuten voordat de wedstrijd toch werd opengebroken. Toen Gladon in het strafschopgebied afstormde op Yanick van Osch, werd hij aan de arm getrokken door Roel Janssen. Het kwam de verdediger op een rode kaart te staan en Sergio Peña schoot de daaropvolgende penalty zuiver in de linkerhoek.

Daarmee was de wedstrijd plots volledig in handen van Emmen. Halverwege de tweede helft leken de bezoekers de voorsprong uit te breiden naar 0-2, toen Gladon na een pass van Karim Frei raak schoot uit de draai, maar de aangever stond in de aanloop naar het doelpunt buitenspel. Opnieuw keurde Kooij dus een treffer af van Gladon, die zijn honderdste Eredivisie-wedstrijd niet leek te gaan bekronen met een geldig doelpunt. Fortuna zocht met tien man naar de gelijkmaker en kwam dichtbij via Zian Flemming na een door Mats Seuntjens gecreëerde kans, maar voor de doellijn blokkeerde verdediger Miguel Araujo het schot.

Vijf minuten voor tijd was het alsnog raak: invaller Dimitrios Emmanouilidis trok vanaf de linkerkant van het strafschopgebied naar binnen en vond de rechterhoek met een laag schot: 1-1. De vreugde was enorm, maar enkele minuten later speelde Emmanouilidis aan de andere kant een negatieve hoofdrol. De Griek torpedeerde Glenn Bijl in het strafschopgebied, waarna laatstgenoemde zich, omdat Peña al gewisseld was, zelf over de strafschop ontfermde. Hij zocht met succes de linkerhoek op. Kooij telde liefst zeven minuten blessuretijd op en vlak voor het laatste fluitsignaal bepaalde Gladon de eindstand. De goal werd aanvankelijk afgekeurd wegens vermeend buitenspel, maar een hattrick aan geannuleerde doelpunten bleef de spits bespaard: de VAR keurde de goal goed.