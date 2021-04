Borussia Dortmund krijgt lachers op zijn hand na achterlaten Mats Hummels

Donderdag, 8 april 2021 om 12:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:19

Borussia Dortmund is enkele weken geleden na de uitwedstrijd tegen 1. FC Köln (2-2) vergeten om Mats Hummels mee terug te nemen naar Dortmund, zo meldt BILD. Niemand van de technische staf en de spelersgroep merkten het gemis van de routinier op, waarop Hummels de terugreis op eigen houtje aflegde. Bij aankomst in Dortmund kwam de club tot de ontdekking dat de verdediger zich niet in de spelersbus bevond.

Dortmund kende al geen gelukkige middag in Keulen. De ploeg van trainer Edin Terzic kwam nog wel op voorsprong via Erling Braut Haaland, maar zag hoe de thuisploeg het initiatief overnam. Uiteindelijk redde diezelfde Haaland in de slotminuut alsnog een punt voor Dortmund. Alsof het puntenverlies nog niet erg genoeg was vertrok de spelersbus na afloop van het duel zonder de aanwezigheid van Hummels. De verdediger gaf in het stadion nog enkele interviews, terwijl zijn ploeggenoten de reis huiswaarts inzetten.

Het is niet de eerste keer dat Dortmund een speler vergat mee te nemen naar huis. In het verleden overkwam de club hetzelfde met Ilkay Gündogan, die na een bekerwedstrijd tegen Greuther Fürth werd achtergelaten. Klaas-Jan Huntelaar maakte hetzelfde mee bij Schalke 04. De spits gaf eveneens een aantal interviews, toen de spelersbus van Schalke richting de luchthaven vertrok. Het was toenmalig aanvoerder Benedikt Höwedes die merkte dat een speler ontbrak. Huntelaar werd vervolgens met de politie naar het vliegveld gebracht.