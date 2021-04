KNVB weerlegt kritiek op verwijderen spandoeken uit De Kuip

Dinsdag, 6 april 2021 om 15:35 • Rian Rosendaal

In aanloop naar de finale van de TOTO KNVB Beker tussen Ajax en Vitesse op 18 april werden onlangs de circa 5.000 spandoeken uit De Kuip verwijderd. Het kwam met name de KNVB op de nodige kritiek te staan. De Nederlandse voetbalbond benadrukt anderhalve week voor de eindstrijd in het stadion van Feyenoord echter dat de spandoeken hadden kunnen blijven liggen, maar dat de stadiondirectie tot een andere keuze is gekomen.

De beslissing om de dundoeken te verwijderen zorgde bij onder meer Willem van Hanegem en Dick Advocaat voor verbazing en zelfs ergernis. Het initiatief hiervoor kwam echter niet vanuit het bondsbureau in Zeist, zo laat de KNVB dinsdag weten. "Wij huren De Kuip ieder jaar voor de bekerfinale", aldus woordvoerder Jaap Paulsen in een reactie aan het Algemeen Dagblad. "Daarin nemen we mee dat de speellocatie neutraal moet worden opgeleverd. Dat is wel zo netjes richting de finalisten: voor Ajax en Vitesse is het niet zo prettig als het stadion volhangt met spandoeken van Feyenoord."

De KNVB is dus de organisator van de finale tussen Ajax en Vitesse, maar De Kuip is uiteindelijk verantwoordelijk voor het opleveren van het stadion. Er hadden bijvoorbeeld zeilen over de tribunes in Rotterdam-Zuid kunnen worden gelegd. "Dat is aan het stadion zelf. Het is niet zo dat wij het alleenrecht hebben over de oplossing", benadrukt Paulsen nog maar eens. "Als wij zouden zeggen: laat die doeken maar hangen, dan zullen de bekerfinalisten niet blij zijn." Volgens stadiondirecteur Jan van Merwijk is in overleg met de supportersvereniging van Feyenoord besloten om de veelbesproken supportersactie enkele weken geleden stop te zetten.

"Dat heeft eigenlijk een paar redenen", zo geeft Van Merwijk aan. "We kunnen de finalisten op deze manier de mogelijkheid bieden het stadion met hun eigen clubkleuren aan te kleden, terwijl het voor ons ook fijn is om het stadion alvast leeg te hebben. We hopen binnenkort namelijk weer mensen in het stadion te ontvangen. Daarom hebben we besloten om ons aan de oorspronkelijke afspraak te houden, die al een paar weken in de planning stond", aldus de stadiondirecteur.

Supportersverenigingen FSV De Feijenoorder en FRFC1908 wisten met 5.000 spandoeken de 47.212 stoeltjes in De Kuip allemaal te bedekken. Na de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (2-0) van afgelopen zondag is het stadionbeheer in het onderkomen van Feyenoord begonnen met het gefaseerd verwijderen van alle spandoeken. "Een groot deel daarvan is al weg", vervolgt Van Merwijk. "Aan de ene kant is dat natuurlijk jammer, maar het betekent wel dat we binnenkort waarschijnlijk weer fans in het stadion zien."