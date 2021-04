‘Ajax vraagt andere dingen van me, dankzij de trainers hier lukt dat beter’

Maandag, 5 april 2021 om 19:37 • Jeroen van Poppel

Kjell Scherpen hoorde zondagmiddag pas vijf minuten voor de aftrap dat hij onder de lat zou staan bij Ajax in het uitduel met sc Heerenveen (1-2 winst). De 21-jarige keeper kwam op het laatste moment in het doel te staan, omdat Maarten Stekelenburg in de warming-up last kreeg van zijn knie. Scherpen vindt dat hij het naar behoren heeft gedaan in Friesland.

"Ik had maar vijf minuten om me voor te bereiden", legt Scherpen uit aan het het Dagblad van het Noorden. "Ik moest er meteen staan. Maar op een foutje na heb ik het tegen Heerenveen niet slecht gedaan. Ik had die bal natuurlijk niet in de voeten van Henk Veerman moeten schuiven. Gelukkig scoorde hij niet en kon ik Mitchell van Bergen even later nog van scoren houden." Met dat laatste doelt Scherpen op een moment uit de tweede helft, waarin hij de doorgebroken Van Bergen het scoren belette door de bal weg te tikken bij zijn voeten. "Verder heb ik eigenlijk niets te doen gekregen", zegt de goalie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het was pas de eerste competitiewedstrijd van Scherpen voor Ajax. De doelman werd in 2019 weggekocht bij FC Emmen. "Achteraf kan ik alleen maar zeggen dat het verschil tussen Emmen en Ajax nog groter is dan ik al had verwacht. Hier worden andere dingen van me gevraagd. Ik moet ook voetballend mijn mannetje staan. Met dank aan mijn trainers bij Ajax lukt dat beter. Ik sta nu veel comfortabeler onder de lat."

De kans bestaat dat Scherpen donderdag in de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma ook een basisplaats heeft. "Ik weet niet hoe ernstig de blessure van Maarten is", aldus de sluitpost, die na de dopingschorsing van André Onana een teleurstelling te verwerken kreeg, toen Erik ten Hag besloot om Stekelenburg de voorkeur te geven boven hem. "Terwijl ook ik vrij goed bezig was."