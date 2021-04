‘Hoef ik geen seconde over na te denken, Robben moet nog een jaar door’

Maandag, 5 april 2021 om 17:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:04

De terugkeer van Arjen Robben bij FC Groningen is vanwege aanhoudend blessureleed allesbehalve een doorslaand succes. Desondanks blijft Hans Nijland hopen op een succesvol vervolg van de samenwerking tussen de Trots van het Noorden en de inmiddels 37-jarige vleugelaanvaller. De voormalig algemeen directeur van Groningen adviseert de huidige clubleiding dan ook om Robben een nieuw contract aan te bieden.

Nijland krijgt maandagmiddag in de voetbaltalkshow van Voetbal International de vraag of Groningen ook na de zomerstop verder moet gaan met de blessuregevoelige Robben, dit seizoen pas goed voor 44 speelminuten. "Daar hoef ik geen seconde over na te denken: Ja", is het duidelijke antwoord van de voormalig Groningen-bestuurder, die als directeur ruim twee decennia was verbonden aan de huidige nummer zes in de Eredivisie. Trainer Danny Buijs sprak onlangs al de hoop uit dat hij ook volgend seizoen kan samenwerken met Robben in Groningen.

Diezelfde Buijs wordt door Nijland eveneens onder een vergrootglas gelegd. De huidige hoofdcoach van Groningen is namelijk de laatste trainer die door de voormalig algemeen directeur naar het Hitachi Capital Mobility Stadion werd gehaald, in 2018. "Danny en ik hebben in het eerste jaar verschrikkelijk veel strijd gehad. Hem overkwam hetzelfde als wat mij is overkomen toen ik begon. Ik was wat overmoedig en overenthousiast. Tegen Buijs heb ik heel vaak moeten zeggen: 'Beperk je nou tot de hoofdzaken en hou je niet teveel bezig met de randzaken eromheen'", blikt Nijland terug op de samenwerking met Buijs in de jaargang 2018/19.

Nijland is enthousiast over Buijs en ziet de Groningen-trainer op termijn een stap hogerop maken in het binnen- of buitenland. Aan de andere kant hoopt hij dat de bijna drie jaar geleden aangestelde oefenmeester nog enige tijd aan de subtopper uit Groningen verbonden zal blijven. Buijs is in het hoge noorden nog lang niet over zijn houdbaarheidsdatum heen, zo klinkt het. "Dat geneuzel, daar geloof ik allemaal niet in. Gewoon lekker doorgaan. Ik heb zelden iemand gezien die zoveel energie en tijd in een club steekt als Danny", zo besluit Nijland zijn relaas.