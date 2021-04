Naci Ünüvar bezorgt Jong Ajax punt tegen koploper van vierde periode

Helmond Sport heeft maandagmiddag zijn eerste puntverlies in de vierde periode geleden. De ploeg van trainer Wil Boessen speelde in eigen stadion met 1-1 gelijk tegen Jong Ajax, voor wie Naci Ünüvar trefzeker was. Jong PSV versloeg op De Herdgang MVV Maastricht met 3-1, terwijl Jong AZ afstand neemt van de laatste plaats door een 2-1 zege op hekkensluiter FC Den Bosch. FC Eindhoven won voor het eerst sinds 16 december 2020 weer eens een wedstrijd. De ploeg die in de zes voorgaande duels slechts één keer scoorde, haalde nu plotseling uit tegen FC Dordrecht: 1-5.

Helmond Sport - Jong Ajax 1-1

Helmond Sport was nog zonder puntverlies in de vierde periode, maar zag het dit seizoen wisselvallig presterende Jong Ajax beter beginnen in het SolarUnie Stadion. Met vier minuten op de klok raakte Giovanni namens de bezoekers de paal, terwijl ook Neraysho Kasanwirjo zich al vroeg in het duel liet zien. Gaandeweg de eerste helft kroop Helmond Sport meer en meer uit zijn schulp, wat resulteerde in mogelijkheden voor Lance Duijvestijn en Karim Loukili. De eerste treffer liet tot minuut 55 op zich wachten: een gekraakt schot van Arno Van Keilegom rolde mede door de inzet van Jelle Goselink onder doelman Daan Reiziger door in het doel. Het was vervolgens aan de andere kant doelman Stijn van Gassel die de gelijkmaker van Naci Ünüvar voorkwam. Ünüvar was enkele minuten later wél trefzeker, waarmee hij zijn zevende doelpunt van het seizoen aantekende. De spelmaker stond vrij op de rand van het strafschopgebied en kreeg de bal vanaf rechts aangespeeld. Ünüvar was vervolgens trefzeker met een knal in de rechterhoek: 1-1. Duijvestijn verzuimde in blessuretijd om nog de winnende treffer te maken, waardoor het treffen onbeslist eindigde.

Jong PSV - MVV Maastricht 3-1

MVV Maastricht verloor slechts één van de laatste zeven wedstrijden, maar van die vorm was weinig te zien in de eerste twintig minuten van het duel met Jong PSV op De Herdgang. Een beginfase met kansen voor onder meer Mathias Kjølø en Fodé Fofana leverde na tien minuten de openingstreffer op, die werd aangetekend door Joël Piroe. MVV kwam gaandeweg de eerste helft beter in zijn spel en Joy-Lance Mickels was op slag van rust dicht bij de gelijkmaker, toen zijn vrije trap uiteen spatte op de lat. Nadat Piroe nog de paal had geraakt, kwam MVV op gelijke hoogte. Jérôme Deom lanceerde Mickels, die de bal fraai over de uitgekomen doelman Vincent Müller heen liftte. Jong PSV ging uiteindelijk aan de haal met de overwinning dankzij een doelpunt van Shurandy Sambo, die met een bekeken schot de uitgekomen Mike Havekotte verschalkte. MVV besloot het duel met tien man, na een rode kaart voor Manuel Angiulli, en zag Jong PSV door een doelpunt van Kristófer Kristinsson nog uitlopen naar 3-1.

FC Dordrecht - FC Eindhoven 1-5

De eerste twintig minuten aan De Krommedijk leverden al drie doelpunten op. Jasper Dahlhaus opende na negen minuten spelen de score op aangeven van Collin Seedorf. Met precies een kwartier op de klok kwam FC Dordrecht via Özgür Aktas weer op gelijke hoogte. Mawouna Amevor verzorgde het slotakkoord van een vermakelijke openingsfase, door te profiteren van het lossen van doelman Max van Herk. In het restant van de eerste helft waren de beste mogelijkheden voor de bezoekers, via Jens van Son en Hugo Botermans. Laatstgenoemde maakte na een uur de 1-3, na een puntgave voorzet van invaller Jorn Vancamp. De eveneens ingevallen Jort van der Sande tekende op aangeven van Vancamp voor de 1-4, waarna Maarten Peijnenburg het slotakkoord verzorgde. Hij schoot kort voor het einde de 1-5 tegen de touwen.

Jong AZ - FC Den Bosch 2-1

Het eerste doelpunt tijdens de ontmoeting tussen de nummer voorlaatst en laatst van de Keuken Kampioen Divisie liet lang op zich wachten. Frank Sturing haalde een inzet van Hakon Evjen van de lijn en een doelpunt van Mohamed Taabouni werd afgekeurd wegens een overtreding van Jelle Duin elders op het veld, voordat het na 42 minuten raak was voor Jong AZ. Zakaria Aboukhlal raakte de paal, waarna de bal bleef liggen en Evjen van dichtbij raak schoot. Kort na rust werd opnieuw het aluminium geraakt, maar deze keer aan de andere kant door Romano Postema. Ook Jong AZ liet zich in de eerste fase na rust zien, toen Duin doelman Wouter van der Steen testte met een schot in de korte hoek. Met nog twintig minuten te gaan trok FC Den Bosch dankzij een rake kopstoot van Lorenzo Fonseca de stand gelijk, maar in blessuretijd greep jong AZ de overwinning. De bal ging op de stip na een overtreding van Van der Steen op Tijjani Reijnders, die de strafschop zelf benutte.