Promes verschijnt met speciaal shirt voor camera na ophef over documentaire

Maandag, 5 april 2021 om 14:44

Een documentaire van Match TV over Quincy Promes is in het verkeerde keelgat geschoten bij de 29-jarige aanvaller en Spartak Moskou. De Russische sportzender zond twee weken geleden een documentaire uit over Promes, waarin het nauwelijks over voetbal en voornamelijk over de randzaken rond zijn persoon ging. Spartak liet via Twitter al zijn ongenoegen blijken richting Match TV, terwijl Promes zondag in de rust van de uitwedstrijd tegen Rostov (2-3 zege) in een speciaal shirt voor de camera van de sportzender verscheen.

In ‘Quincy van Spartak tot Spartak’ werd aandacht besteed aan het verhaal dat Promes in 2018 op Ibiza zijn vrouw zou hebben mishandeld, waarvoor hij een nacht in de cel zou hebben gezeten. Verder noemde Match TV het steekincident tijdens een familiefeest in Abcoude waarvoor Promes in januari opgepakt werd en de bekritiseerde manier van juichen tijdens het bekerduel tussen AZ en Ajax van eerder dit seizoen. Promes deed na een doelpunt van Zakaria Labyad alsof hij zijn haar knipte, waarmee gereageerd werd op de kritiek die zij kregen na een vermeend kappersbezoek ondanks de lockdown die al weken van kracht was.

De rol van Elizaveta Kozhevnikova in de documentaire zorgde voor het grootste ongenoegen bij Spartak en zijn achterban. Kozhevnikova was in het verleden een freestyle skiër en is tegenwoordig werkzaam als commentator voor Match TV en sportpsycholoog. Zij probeerde de incidenten rond Promes te duiden en stelde dat er sprake was van ‘borderline-gedrag’, omdat de aanvaller moeite zou hebben ‘zijn emoties te reguleren’. “Dat is een feit”, concludeerde Kozhevnikova. Spartak liet direct na het verschijnen van de mini-documentaire op Twitter al zijn ongenoegen blijken.

“We besloten om te kijken wat er op televisie was tijdens de interlandbreak. We hebben geen televisie meer”, tweette de Russische topclub bij een video, waarin een scène uit de serie Parks and Recreation te zien is. De hoofdpersoon zoekt op YouTube, waarna Kozhevnikova in beeld verschijnt. Vervolgens gooit de hoofdpersoon zijn televisie (in de video een computer) in de vuilnisbak. Promes maakte afgelopen zondag in de rust van de wedstrijd tegen Rostov zelf een statement tegen de documentaire.

Promes verscheen in de rust van het duel voor een kort interview voor de camera van Match TV. Hij droeg een shirt met de tekst: ‘Jullie spelen met feiten. Ik speel voetbal’. Verslaggever Nobel Arustamyan besloot hem naar het shirt te vragen, waarop Promes antwoordde: “Ik denk dat iedereen genoeg over mij heeft gezegd. Het is gewoon een shirt.” Het Russische Sports noemt het ‘glashelder’: “Promes wil dat er niet alleen maar gesproken wordt over randzaken rond zijn persoon, maar alleen over het voetbal.”

Anton Fetisov, perschef van Spartak, bevestigde na afloop van het duel met Rostov dat Promes zo een statement maakte tegen Match TV. “Quincy en ik hebben het erover gehad, hij vroeg me wat onze video op Twitter met de televisie inhield. We hebben het uitgelegd, waarop hij zei: ‘Cool, laten we iets bedenken’. We zijn hiermee gekomen”, zei Fetisov in gesprek met Bigi. Promes speelde in Rostov 87 minuten mee en leverde een assist. Daarmee was hij sinds hij in februari werd overgenomen van Ajax voorlopig in vijf wedstrijden goed voor twee doelpunten en drie assists.