‘Ibrahimovic hakt knoop door en wil ook na zijn 40ste nog actief zijn’

Maandag, 5 april 2021 om 14:33 • Rian Rosendaal

Het heeft er alle schijn van dat Zlatan Ibrahimovic ook volgend seizoen in het shirt van AC Milan te bewonderen is. De Italiaanse transferexpert Fabrizio Romano brengt maandag via Twitter naar buiten dat beide partijen erop vertrouwen dat er binnenkort handtekeningen zullen worden gezet onder een nieuw eenjarig contract. De inmiddels 39-jarige Ibrahimovic, die in januari 2020 terugkeerde in het San Siro, beschikt momenteel over een verbintenis die over enkele maanden afloopt.

Ibrahimovic, die in oktober zijn veertigste verjaardag zal vieren, is dit seizoen een van de pijlers onder het succes van AC Milan in de Serie A. Het elftal van trainer Stefano Pioli ging zelfs lange tijd aan kop, al is men inmiddels ingehaald door stadsgenoot Internazionale. Met de huidige tweede plaats echter spelen Ibrahimovic en consorten volgend seizoen in de groepsfase van de Champions League. De Zweedse sterspeler kwam in deze jaargang tot 17 doelpunten in 24 wedstrijden in alle competities. In de Europa League was de achtste finale het eindstation vanwege een 0-1 nederlaag tegen zijn oude werkgever Manchester United op eigen veld.

AC Milan are “confident” that an agreement will be reached soon with Zlatan Ibrahimovic for the extension of his contract.



The current one expires in two months, but AC Milan and Zlatan want to move forward together until June 2022. Ibra will be 40 y.o. in October. ???? #ACMilan — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 5, 2021

Vanwege blessureleed kwam Ibrahimovic in de afgelopen periode wat minder vaak in actie. Desondanks is de clubleiding van AC Milan enthousiast over voortzetting van de samenwerking met de routinier. Ibrahimovic kwam tussen 2010 en 2012 ook al uit voor de grootmacht uit Milaan. Daarnaast bracht zijn illustere loopbaan hem ook langs Malmö FF, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United en LA Galaxy. Daarnaast staan er 118 interlands namens Zweden achter zin naam.

Ibrahimovic koos onlangs voor een definitieve terugkeer in de Zweedse nationale ploeg, na een absentie van bijna vijf jaar. De boomlange spits maakt zich op voor zijn vijfde EK als international. Op de eindrondes van 2004, 2008, 2012 en 2016 was hij er ook al bij. Ibrahimovic keerde onlangs terug in het WK-kwalificatieduel met Georgië (1-0 winst), terwijl hij ook een basisplaats had in de ontmoeting met Kosovo (0-3 winst). In het afsluitende duel met Estland (1-0 winst) zat de aanvaller negentig minuten op de bank.