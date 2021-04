Erik ten Hag laat tweetal direct starten na besmetting met coronavirus

Zondag, 4 april 2021 om 15:34

De opstelling van Ajax voor de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen is bekend. Sébastien Haller is terug in de basiself; de spits ontbrak voor de interlandperiode tegen ADO Den Haag (5-0 zege) vanwege een besmetting met het coronavirus, maar is inmiddels weer fit. Daardoor belandt Brian Brobbey weer op de bank. De absentie van de geblesseerde Daley Blind wordt opgevangen met een basisplaats voor Jurriën Timber. Het duel begint zondag om 16.45 uur.

Timber en Haller ontbraken allebei door een coronabesmetting tegen ADO zijn de enige nieuwkomers in de basiself ten opzichte van die wedstrijd. Eerstgenoemde vormt een centraal verdedigingsduo met Lisandro Martínez en krijgt dus de voorkeur boven Perr Schuurs. Het middenveld bestaat uit Edson Álvarez, Davy Klaassen en Ryan Gravenberch. Haller vormt een voorhoede met David Neres en Dusan Tadic.

Het wordt een bijzondere wedstrijd voor Lasse Schöne en Siem de Jong, die langdurig voor Ajax speelden en zondagmiddag een basisplaats hebben bij Heerenveen. Bovendien kunnen de Friezen weer beschikken over Henk Veerman, die voor de interlandperiode ontbrak tegen FC Twente (0-0) omdat zijn vrouw op het punt van bevallen stond. Siem de Jong keert daardoor terug vanuit de spitspositie naar het middenveld; Benjamin Nygren verdwijnt uit de basiself.

Opstelling sc Heerenveen: Mulder; Floranus, Van Hecke, Bochniewicz, Kaib; Schöne; S. De Jong, Halilovic; Van Bergen, H. Veerman, J. Veerman.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, J. Timber, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Gravenberch, Klaassen; Neres, Haller, Tadic.