Van de Beek verbaast Solskjaer na verblijf bij Oranje: ‘Absolute crackers’

Zondag, 4 april 2021 om 00:09 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:54

Ole Gunnar Solskjaer denkt dat Donny van de Beek sterker uit de interlandperiode is gekomen. De middenvelder van Manchester United werd het merendeel van de maanden februari en maart geteisterd door een spierblessure en maakte op 21 maart in het FA Cup-duel met Leicester City (3-1 verlies) zijn rentree. Van de Beek deed nadien als invaller mee in de WK-kwalificatieduels met Letland (elf minuten) en Gibraltar (veertien minuten, één doelpunt) en heeft de voorbije dagen in Manchester een goede indruk op Solskjaer gemaakt.

Solksjaer heeft de beelden van de derde interlandtreffer van Van de Beek teruggekeken, maar ondervond ook zelf op het trainingscomplex van Manchester United dat de Nederlander aan zelfvertrouwen lijkt te hebben gewonnen. “Hij maakte een paar absolute crackers op de training!”, verzekert de manager via de officiële kanalen van Manchester United. “Soms is het normaal dat als je niet speelt en je met blessures kampt, dat je een beetje aan zelfvertrouwen kwijtraakt.”

Solskjaer denkt daarom dat het verblijf van Van de Beek bij de selectie van bondscoach Frank de Boer goed is geweest voor de middenvelder. “Als je weggaat met het nationale team… Ik weet er alles van. Als ik soms terugkeerde van een interlandperiode met Noorwegen, voelde ik mij sterker en beter. Van de Beek maakte op de training enkele schitterende doelpunten waar ik zelf heel trots op zou zijn geweest”, verzekert de voormalig aanvaller.

“De interlandperiode is zonder meer goed voor Van de Beek geweest, inclusief een doelpunt. We hopen dat we dat de komende zeven à acht weken van het seizoen terug zullen zien en dat hij de lijn daarna doortrekt.” Voor Manchester United staan er dit seizoen nog minimaal elf wedstrijden op het programma, afhankelijk van het succes in het restant van het toernooi om de Europa League. Het team van Solskjaer neemt het in de kwartfinales van 8 en 15 april op tegen Granada.

Van de Beek deed tegen Leicester City ruim een uur als basiskracht mee. Het was pas zijn achtste duel als Mancunian dit kalenderjaar. Manchester United speelt zondagavond een thuisduel met Brighton & Hove Albion. De komende weken staan vooral in het teken van het afdwingen van een Champions League-ticket door bij de eerste vier te eindigen: de voorsprong op nummer vijf Liverpool bedraagt, met een duel minder, acht punten. De achterstand van zeventien punten op koploper Manchester City lijkt onoverbrugbaar, al heeft de stadsgenoot wel twee duels meer gespeeld.