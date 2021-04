Woedende Neymar wil vechten met Tiago Djaló in spelerstunnel

Zaterdag, 3 april 2021 om 20:38 • Dominic Mostert

Een heetgebakerde Neymar moest zaterdagavond na de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Lille OSC (0-1) tot bedaren worden gebracht in de spelerstunnel. De aanvaller zocht de confrontatie met Tiago Djaló, nadat de aanvaller en de verdediger elkaar op het veld al in de haren vlogen. Officials van beide clubs hielden de spelers in de spelerstunnel tegen, waardoor het niet tot een directe confrontatie kwam.

PSG slaagde in de slotfase tegen de titelconcurrent niet in om een vuist te maken en tot overmaat van ramp kreeg Neymar in de slotfase rood. De sterspeler van PSG wilde de bal afpakken bij Djaló en deelde daarbij een duw uit, die hem zijn tweede gele kaart opleverde. Djaló kreeg eveneens zijn tweede gele kaart van scheidsrechter Benoît Bastien, omdat hij de bal te lang zou hebben vastgehouden. De ruzie tussen beide spelers was na afloop nog niet bekoeld, zo bleek toen de spelers richting de kleedkamers liepen.

Neymar en Djalo raakten verwikkeld in een woordenwisseling, die in de tunnel werd voortgezet. Op een gegeven moment probeerde Neymar zich te ontworstelen aan de clubofficials om zo Djalo op te zoeken, maar dat mislukte. Wel viel een van de officials die Djalo in bedwang hield om, waarna ook de verdediger van Lille leek te vallen. De beelden werden vastgelegd door Canal+. Neymar ontving alweer zijn derde rode kaart in de laatste veertien competitieduels en moet wellicht vrezen voor een schorsing na de ongeregeldheden.

Neymar prêt à se battre avec Djalo dans le couloir des vestiaires après leurs expulsions ! (vidéo)

Crédit : CFC.#PSGLOSC