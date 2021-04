Ziyech na half uur geslachtofferd na rode kaart voor Thiago Silva

Zaterdag, 3 april 2021 om 14:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:36

Hakim Ziyech had zaterdagmiddag een basisplaats in de thuiswedstrijd van Chelsea tegen degradatiekandidaat West Bromwich Albion. Voor de aanvallende middenvelder duurde het duel op Stamford Bridge echter slechts 34 minuten. Manager Thomas Tuchel besloot Ziyech naar de kant te halen na de rode kaart voor Thiago Silva na bijna een halfuur spelen. Met het inbrengen van Andreas Christensen werd defensieve zekerheid ingebouwd door de Duitse coach.

Voor Thiago Silva ging het mis in de 29ste minuut van de thuiswedstrijd van the Blues. De centrale verdediger wilde net buiten zijn eigen strafschopgebied een schot van Okay Yokuslu blokkeren, maar de Braziliaan beging daarbij wel een overtreding. Scheidsrechter David Coote was onverbiddelijk en trok een tweede gele, en dus een rode kaart, voor de routinier. Het is de eerste keer sinds 2013 dat hij een rode kaart ontvangt. De laatste keer was tijdens een wedstrijd van Paris Saint-Germain, nu acht jaar geleden.

Tuchel greep korte tijd later in, met Ziyech die zijn plaats moest afstaan aan Christensen. Slechts twee minuten voor de rode kaart voor Thiago Silva was Chelsea overigens aan de leiding gekomen tegen de laagvlieger. Christian Pulisic tekende voor zijn eerste doelpunt voor de Londense club in twintig wedstrijden. In blessuretijd van de eerste helft gaf het tiental van Chelsea de minieme voorsprong weg. Matheus Pereira bracht West Bromwich op gelijke hoogte en tekende in de vierde minuut van de blessuretijd zelfs voor de 1-2 van the Baggies.

Ziyech had juist weer een basisplaats bij Chelsea, nadat Tuchel hem in de laatste wedstrijd vóór de interlandperiode, het duel met Sheffield United (2-0 winst) in de kwartfinale van de FA Cup, nog op de bank had geposteerd. De middenvelder tekende toen als invaller wel voor het tweede doelpunt van Chelsea in de slotfase. Daarna kwam Ziyech tweemaal in actie voor Marokko in de kwalificatiecyclus voor het WK van 2022 in Qatar: een 0-0 gelijkspel tegen Mauritanië en een 1-0 overwinning op Burundi. In het laatste duel kwam de voormalig Ajacied als invaller binnen de lijnen.