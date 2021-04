Cambuur zet opnieuw grote stap; NAC baalt ondanks missers van Ünüvar

Vrijdag, 2 april 2021 om 21:59 • Laatste update: 22:01

SC Cambuur heeft vrijdagavond uitstekende zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Henk de Jong herpakte zich van de nederlaag die zondag geleden werd tegen Roda JC Kerkrade door ruim te winnen bij FC Volendam: 0-3. Cambuur behoudt een voorsprong van acht punten op nummer twee Almere City en heeft dus uitstekende papieren voor het kampioenschap. Verder speelde Jong Ajax mede door een gemiste penalty én gemiste grote kans van Naci Ünüvar gelijk tegen NAC Breda. Dat betekent uitermate duur puntenverlies voor NAC, dat bij winst de tweede plek had kunnen grijpen maar nu vierde blijft.

FC Volendam - SC Cambuur 0-3

Beide ploegen hielden elkaar het eerste kwartier aardig in evenwicht, totdat Robert Mühren Cambuur in de achttiende minuut op voorsprong zette. Michael Breij werd op de achterlijn bereikt en zijn lage voorzet werd door Mühren ingetikt: 0-1. Nadat Issa Kallon een enorme kans op de tweede had laten liggen, maakte Breij er in de 27ste minuut alsnog 0-2 van. De middenvelder schoot van afstand op doel en had geluk dat Joey Roggeveen de bal op vrij onbegrijpelijke wijze onder zich door liet schieten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook na rust had Cambuur het betere van het spel. Kansen waren er voor Mees Hoedemakers en Mühren, die beiden op Roggeveen stuitte. Aan de overzijde had FC Volendam de pech dat een fraaie vrije trap van Derry John Murkin de paal trof. In de tachtigste minuut gooide Cambuur de wedstrijd definitief in het slot. Mühren legde de bal met een hakje achter zijn standbeen schitterend breed voor Breij, die het van dichtbij afmaakte: 0-3.

Jong Ajax - NAC Breda 1-1

Veruit het meeste balbezit in de eerste helft was voor Jong Ajax, dat er net als NAC nauwelijks in slaagde om grote kansen te creëren. Op slag van rust kregen de Amsterdamse beloften een penalty, toen Sontje Hansen onreglementair werd bejegend door Ramon Hendriks en Lewis Fiorini. De strafschop werd om zeep geholpen door Naci Ünüvar, die doelman Nick Olij op zijn weg trof.

Negen minuten na rust kreeg ook NAC een penalty, toen Moreno Rutten licht van achteren werd aangetikt door Hansen. Vanaf elf meter schoot Mounir El Allouchi de bal binnen: 0-1. Een paar minuten later stuitte de doorgebroken Hansen op Olij, maar in de 68ste minuut was het alsnog raak voor Jong Ajax. Een voorzet van Alex Mendez werd aangeraakt door Rutten en viel zo fortuinlijk over Olij heen binnen: 1-1. Het werd niet de avond van Ünüvar, die in de slotfase een kansrijke poging van de lijn gehaald zag worden.

Telstar - Jong FC Utrecht 2-3

De bezoekers uit Utrecht kenden een uitstekende start in Velsen-Zuid. In de achtste minuut brak Remco Balk namelijk de ban. De aanvallende middenvelder nam een afgemeten pass heel goed aan en en tekende daarna beheerst voor zijn eerste treffer in dienst van de Domstedelingen sinds zijn overstap van FC Groningen naar Utrecht. Binnen het kwartier gaf het scorebord 0-2 aan. Jeredy Hilterman krulde de bal vanaf de rand van het strafschopgebied in de kruising. Weer vijf minuten later bracht Glynor Plet de spanning alweer terug. Tien minuten na rust bracht Odysseus Velanas de marge weer op twee door in kansrijke positie raak te schieten. De spanning keerde terug in minuut 62 door een schuiver van Gyliano van Velzen. Jong FC Utrecht hield stand in het laatste halfuur en stapte met drie punten van het veld.

Helmond Sport - Jong AZ 2-0

De beloften van AZ, twee weken geleden nog te sterk voor Jong Ajax, waren vrijdagavond niet opgewassen tegen Helmond Sport, dat dankzij de thuiszege opschuift naar de negende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De start had ook niet slechter kunnen zijn voor Jong AZ. De thuisploeg opende in de persoon van Lance Duijvestijn al in de tweede minuut de score. In het restant van de eerste helft kregen de Alkmaarders de nodige kansen. Goede kansen waren echter niet besteed aan onder meer Mohamed Taabouni en Fedde de Jong. Laatstgenoemde speler liet kort voor rust een heel grote mogelijkheid onbenut. Jong AZ kreeg na ruim een uur spelen de deksel op de neus, toen Jelle Goselink de voorsprong voor de middenmoter uitbreidde. In de slotfase van de ontmoeting in het Lavans Stadion kwam er geen verandering meer in de stand.