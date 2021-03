Afellay: ‘Ik vind hem persoonlijk het hele seizoen al een openbaring’

Dinsdag, 30 maart 2021 om 20:33 • Chris Meijer • Laatste update: 20:46

Cody Gakpo was dinsdagavond de grote uitblinker bij Jong Oranje, door in het met 6-1 gewonnen duel met Jong Hongarije op het EK Onder-21 twee doelpunten en een assist voor zijn rekening te nemen. Ibrahim Afellay en bondscoach Erwin van de Looi laten zich na afloop van het duel dat de Nederlandse beloften een plek in de kwartfinale bezorgde lovend uit over de 21-jarige aanvaller van PSV. Afellay noemt Gakpo in de studio van de NOS een ‘openbaring’.

“Daar hoef je geen natuur- of scheikunde voor gestudeerd te hebben”, zo reageert Afellay als presentator Sjoerd van Ramshorst Gakpo aanstipt als uitblinker van het duel tussen Jong Oranje en Jong Hongarije. “Ik vind hem persoonlijk het hele seizoen al een openbaring. Met een fantastische steekpass bood hij Dani de Wit de kans op de 1-0. Hij was bij alle dreigende momenten levensgevaarlijk, door vanuit het niets een kans te creëren. Ook buitenom, dus niet alleen binnendoor.”

Van Ramshorst vraagt of Gakpo op deze manier ook in beeld komt voor het ‘grote’ Oranje. “Hij is dit seizoen heel goed bezig, heel constant”, zo antwoordt Afellay. “Natuurlijk heeft hij de pech gehad dat hij een tijdje geblesseerd was, waardoor hij er even uit lag. Maar je ziet dat hij nu aan het terugkomen is. Dit soort wedstrijden helpen hem en als je zo beslissend bent voor Jong Oranje, blijft dat niet bij iedereen onopgemerkt.”

In het interview met Van de Looi voor de camera van de NOS wordt gesteld dat Gakpo ‘fenomenaal’ speelde. “Zeker, maar dat is hij wel vaker”, zegt Van de Looi. De aanvaller van PSV was betrokken bij negen schoten (zes eigen schoten, drie kansen gecreëerd), een record dit jeugd-EK. “Hij maakt een geweldige ontwikkeling door. We zijn blij dat hij net op tijd weer ging spelen. Ik had van tevoren uitgebreid contact met Roger Schmidt en hij heeft geen enkele beperking opgelegd op het aantal minuten dat Cody kan spelen, ondanks dat hij heel weinig had gespeeld. We hebben de eerste wedstrijd toch wat voorzichtig gedaan, omdat we hem graag in de tweede en derde wilden laten spelen.”

Van de Looi krijgt vervolgens de vraag of Gakpo klaar is voor het ‘grote’ Oranje. “Ook dat wordt waarschijnlijk weer een thema bij jullie. Laten we gewoon genieten van het moment en tevreden zijn dat we door zijn. We zijn niet tevreden met alles wat we hebben gepresteerd, ook vandaag niet. Als we straks tegen Frankrijk, Zwitserland of Rusland moeten, moet het verdedigend nog beter. De jongens hebben laten zien dat ze individueel goed zijn, maar dat we ook als team goed zijn.”

Rafael van der Vaart vindt het vreemd dat Van de Looi zegt dat het linken van Gakpo aan het ‘grote Oranje’ een thema voor de media is. “Hij heeft veel kwaliteit, maar ik vind het vreemd dat Van de Looi dan zegt dat het voor jullie een thema is. Nee, Jong Oranje is er toch om op te leiden voor het grote Oranje. Een coach moet opleiden voor het Nederlands elftal, dus die moet zeggen: ‘Liever vandaag dan morgen’. Dat vond ik een raar antwoord”, stelt de oud-middenvelder. Mede-analist Pierre van Hooijdonk denkt dat Gakpo een aanvulling is voor Oranje. “Zijn ontwikkeling is gestagneerd door die blessure. Voor die blessure was hij echt al heel goed bezig. Is hij een aanvulling voor Oranje? Ja, in deze vorm zeker.”