‘Je bent natuurlijk niet goed bij je hersenpan als je ’nee‘ zegt tegen Van Gaal’

Dinsdag, 30 maart 2021 om 12:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:57

Sjaak Polak zou op termijn heel graag bij de Oranje Leeuwinnen aan de slag gaan. De KNVB zoekt een opvolger van Sarina Wiegman, die na de Olympische Spelen aan de slag gaat bij de Engelse nationale ploeg. De huidige coach van ADO Vrouwen zou graag het stokje overnemen van Wiegman en de voormalig linksback denkt dat een samenwerking met Louis van Gaal heel goed zou kunnen uitpakken. Een rol als assistent zou hij zeker niet bij voorbaat weigeren.

Door Kalum van Oudheusden & Mounir Boualin

"Nee, ja, goed. Dat is wel een droom", zo verklaart de openhartige Polak in een uitgebreid interview met Voetbalzone. "Daar loop ik niet voor weg, om met de beste speelsters van Nederland te lopen, en te mogen werken en te trainen. Dat zou fantastisch zijn. Ik vind het alleen maar mooi dat mijn naam wordt genoemd, dat geeft ook een stukje erkenning van mijn werk. En wat ik presteer en wat ik doe. Ik heb op dit moment mijn papieren nog niet, maar het zou mooi zijn als je ook als assistent aan de bak kan gaan bij het mooie Oranje, want dat is uiteindelijk het hoogst haalbare."

"Maar desalniettemin heb ik het ook naar mijn zin bij ADO", zo benadrukt Polak. "We gaan het allemaal wel meemaken." Een eventuele rol als rechterhand van Van Gaal, die al meermaals is genoemd als opvolger van Wiegman, wordt vervolgens besproken door de oud-verdediger van onder meer ADO, FC Twente en Sparta Rotterdam. "Als je van die man zóveel kan leren, die alle kneepjes van het vak kent. Die ook overal in de wereld heeft gewerkt en zo'n enorme staat van dienst heeft en zoveel kennis. Dan ben je natuurlijk niet goed bij je hersenpan als je dan 'nee' zegt. Dan ben je niet goed. Sorry, dan heb je iets te veel van die 'nippies' op. Maarja, goed, het is een fantastische naam, maar of hij daar voor openstaat, dat weet je niet. Dat zou je aan hem moeten vragen."

Polak laat ook zijn licht schijnen over het mannenelftal van ADO, dat onderaan staat in de Eredivisie en serieus rekening moet houden met rechtstreekse degradatie. "Je moet denk ik één trapje omhoog, daar zit Mohammed Hamdi (algemeen directeur ADO, red.)", zegt de vrouwencoach met een kwinkslag. "Ik denk dat je die vraag aan hem kan stellen, ik denk dat dat het beste is. Het doet mij wel heel veel, laat ik het zo zeggen. Het doet mij heel veel pijn om de club zó laag te zien staan. Het contrast met de vrouwen, waar we het goed doen, dat is een vreemde situatie. Dat is het enige wat bij mij nu speelt. Ik ga me er niet toe laten verleiden om hierop antwoord te geven", zo besluit Polak.