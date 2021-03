‘Patrick Kluivert moet na dit seizoen vertrekken bij Barcelona’

Maandag, 29 maart 2021 om 14:41 • Chris Meijer • Laatste update: 16:19

Patrick Kluivert moet na dit seizoen plaatsmaken als hoofd jeugdopleidingen van Barcelona. Verschillende Spaanse media, onder wie RAC1 en Sport, weten te melden dat het aflopende contract van de oud-spits niet verlengd gaat worden. Kluivert had sinds de zomer van 2019 de leiding over de jeugdopleiding van Barcelona.

Het vertrek van Kluivert is het gevolg van een nieuwe koers van Joan Laporta, die onlangs als opvolger van Josep Maria Bartomeu werd gekozen. Albert Rogé schrijft namens Sport dat Kluivert plaats moet maken voor José Ramón Alexanko, die tussen 1980 en 1993 voor Barcelona speelde en tussen 2000 en 2002 als assistent-trainer in het Camp Nou werkzaam was. De oud-international is momenteel werkloos, nadat hij de functie van technisch directeur bij het Zuid-Afrikaanse Mamelodi Sundowns verliet.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het betekent tegelijkertijd dat het aflopende contract van Kluivert niet verlengd wordt. De oud-spits, die tussen 1998 en 2004 voor Barcelona speelde, is nu bijna twee jaar als hoofd jeugdopleidingen werkzaam in Catalonië. Kluivert kreeg de taak om de jeugdopleiding van Barcelona te hervormen, maar hij wordt nu bedankt voor zijn bewezen diensten. Hij mag nog wel het seizoen afmaken op La Masia.

Kluivert werkte na zijn actieve carrière voor NEC Nijmegen (assistent), Jong FC Twente, Oranje (assistent), Curaçao, Paris Saint-Germain (technisch directeur) en Kameroen (assistent), alvorens hij in Barcelona terechtkwam. RAC1 meldt dat Barcelona eveneens afscheid neemt van Román Gómez Ponti (hoofd van de juridische afdeling) en Albert Soler (hoofd van de sectie professionele sport binnen de club). Er worden nog meer veranderingen binnen de organisatie verwacht in de komende maanden.