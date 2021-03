De Boer countert Arno Vermeulen: ‘Jij noemt ook rechts- en linksbuitens’

Maandag, 29 maart 2021 om 13:15 • Laatste update: 13:31

Oranje moet in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar aan het doelsaldo werken, zo benadrukte bondscoach Frank de Boer maandag op de persconferentie. Toch betekent dat niet direct dat het Nederlands elftal dinsdagavond in het Victoria Stadium gaat aantreden met een ultra-offensieve opstelling. De Boer pareerde tijdens het persmoment een vraag van NOS-verslaggever Arno Vermeulen, die de keuzeheer confronteerde met twee ruime zeges tegen voetbaldwergen uit zijn eigen actieve carrière.

“Als voetballer heb je tegen Malta gespeeld en met 8-0 gewonnen en van San Marino 7-0 gewonnen. Toen stond je dus in het veld. Tegen Malta begonnen jullie met Roy, Van ’t Schip, Gullit, Bergkamp en Van Basten, tegen San Marino met Roy, Overmars, Bergkamp, Kieft en Bosman. In die tijd gingen jullie met vijf aanvallers zo’n wedstrijd in”, zo legde Vermeulen De Boer twee interlands uit 1990 en 1993 voor, waarin de bondscoach zelf op het veld stond voor Oranje.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ja, dat klopt”, reageerde De Boer. “Maar misschien hebben wij... Jij noemt rechts- en linksbuitens ook aanvallers. Maar als je links- en rechtsback als vleugelaanvaller spelen, kun je ze ook als aanvallers beschouwen. In het huidige voetbal moet je gewoon heel veel beweging hebben. Het is niet zo dat een buitenspeler zomaar even een mannetje voorbij gaat, dat gaat vaak met combinaties en bewegende mensen. Als de rechtsbuiten naar binnen komt, je speelt met een tien en een spits en er sluit een middenvelder aan, heb je al vier man in de zestien. Dat is normaal gesproken genoeg.”

“Het wil niet zeggen dat het makkelijker wordt als je meer mensen voorin zet, want dan worden de ruimtes nog kleiner. Het draait vaak om het lokken van de tegenstander en dan via combinaties naar de ruimtes te gaan. Ik geloof er niet in dat wanneer je extra mensen voorin zet, je meer kansen gaat creëren”, ging De Boer verder. Toch liet hij geen onduidelijkheid bestaan over de intenties van Oranje in Gibraltar: er moet minimaal vijf keer gescoord worden. “En het liefst meer. We moeten het tempo hoog houden en Gibraltar niet op adem laten komen.”

“Uiteindelijk was die 2-0 tegen Letland geen goede uitslag, als je onze kansen ziet. We hadden met dat aantal kansen minimaal zeven goals moeten maken. Als het stroever loopt, dan moet je misschien tevreden zijn met minder. Noorwegen won hier met 0-3, bij Montenegro verloren ze met 4-1, maar wij hopen meer goals te maken”, zei De Boer. Er werd gevraagd of er in de voorbereiding op het duel met Gibraltar een belangrijke rol is weggelegd voor assistent en oud-spits Ruud van Nistelrooij.

"Ruud is iemand met heel veel ervaring, zeker in aanvallend opzicht. Hij zal zeker met spelers praten over bepaalde situaties. Hoe ze het eventueel beter kunnen doen, hoe hij het zou doen op dat moment: hij praat veel met spelers. Dat gebeurt zeker. Daarnaast denk ik dat hij in het algehele plaatje een toegevoegde waarde is voor ons. Hij is heel betrokken, dat is mooi om te zien. De beleving die hij meebrengt. Hij is zeker van toegevoegde waarde", antwoordde De Boer. "Als je snel de 0-1 en 0-2 maakt, dan ebt het geloof bij hen weg. Dan gaan de koppies hangen en krijg je zelf energie."

De bondscoach maakt zich overigens geen zorgen over het kunstgrasveld in Gibraltar. “Het is niet het allerbeste kunstgras, laat dat duidelijk zijn. Maar het is ook niet zo dat je er niet goed op kunt voetballen. Ik ben er niet bang voor. Het is een soort amateurcomplex met kleine kleedkamers. Daar heb je mee te maken. We moeten zorgen dat we gefocust zijn op een goed resultaat en hopelijk met veel goals.”