Driessen hard voor Van de Looi: ‘Hoe erg kan iemand de weg kwijt zijn?’

Maandag, 29 maart 2021 om 07:12 • Laatste update: 07:13

Jong Oranje moet vrezen voor uitschakeling op het EK Onder-21 nu de eerste twee wedstrijden in een gelijkspel zijn geëindigd. Bij een gelijkspel tussen Roemenië en Duitsland in de laatste speelronde ligt het team van Erwin van de Looi uit het toernooi. Valentijn Driessen vindt dat de trainer ondermaats presteert op het EK in Hongarije. In zijn column voor De Telegraaf noemt hij het ‘onverantwoord’ om met Van de Looi door te gaan als uitschakeling een feit wordt.

Jong Oranje speelde met 1-1 gelijk tegen Roemenië en Duitsland. Driessen voorziet een ‘sportief drama’ en benadrukt dat het team van Van de Looi het slachtoffer kan worden van een salonremise tussen de nummers een en twee uit de poule. De trainer mag zich dat verwijten, stelt Driessen. “Hij is niet bestand tegen de druk van zo’n belangrijk toernooi, blijkt uit zijn opstelling en de vreemde dingen die hij zegt en doet bij wedstrijden van zijn sterrenensemble, dat als kanshebber wordt gezien voor de Europese titel.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De opstelling van Jong Oranje tegen Jong Duitsland zorgde voor vraagtekens bij Driessen. “Een voorbeeld van de manier waarop hij tactisch verschrikkelijk uit de bocht vloog tegen Duitsland was dat hij met twee spitsen speelde, maar die posities liet invullen door een linksbuiten (Justin Kluivert, reserve RB Leipzig) en een middenvelder (Dani de Wit, reserve AZ)”, schrijft hij. “Terwijl hij twee topspitsen in vorm uit de Eredivisie, Myron Boadu van AZ en Brian Brobbey van Ajax, respectievelijk 90 en 87 minuten op de bank hield.”

“Hoe erg kan iemand de weg kwijt zijn?”, vraagt Driessen zich af. Jong Oranje moet dinsdagavond (18.00 uur) de laatste wedstrijd tegen Jong Hongarije winnen en hopen dat de wedstrijd tussen de concurrenten niet in een gelijkspel eindigt. “Maar volgt uitschakeling van Jong Oranje, dan verliest de blunderende coach alle geloofwaardigheid en is het onverantwoord om deze ’uitvinder’ van het zo atypisch Nederlands 4-2-2-2-systeem nog langer met de beste talenten van Nederland op pad te sturen.”