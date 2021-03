Guus Hiddink boekt in Guatamala opnieuw succes met Curaçao

Maandag, 29 maart 2021 om 06:43 • Yanick Vos • Laatste update: 10:27

Curaçao heeft maandagnacht ook de tweede WK-kwalificatiewedstrijd gewonnen. In Guatemala was de ploeg van bondscoach Guus Hiddink met 1-2 te sterk voor Cuba, waardoor het na twee wedstrijden met zes punten aan kop gaat in de poule. De doelpunten werden gemaakt in de eerste helft en kwamen op naam van Leandro Bacuna en Charlison Benschop.

Nadat vorige week Saint Vincent en de Grenadines met 5-0 werd verslagen, was Curaçao in de tweede groepswedstrijd te sterk voor Cuba. Het duurde elf minuten voordat Bacuna tekende voor het openingsdoelpunt. De aanvaller van Cardiff City kwam oog in oog te staan met de Cubaanse keeper Sandy Sanchez en rondde beheerst af. Na een klein halfuur spelen kwam Cuba op gelijke hoogte. Onel Hernández profiteerde van slordig balverlies van Curaçao op het middenveld en drong het strafschopgebied in, waarna hij vanuit een moeilijke hoek raak schoot in de verre kruising.

???? 1-2 ???? Guus Hiddink’s Curaçao make it two from two with a tough win over Cuba pic.twitter.com/BAi1ex5p3H — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 28, 2021

Curaçao was de betere ploeg in Guatamala, al kreeg Cuba zo nu en dan ook mogelijkheden. Uiteindelijk was het Apollon Limasol-spits Benschop, ex-aanvaller van onder meer RKC Waalwijk, AZ en FC Groningen, die nog in de eerste helft voor de eindstand scoorde. Op aangeven van SC Cambuur-buitenspeler Jarchinio Antonio vanaf de rechterflank schoot hij van dichtbij raak. De beste kansen waren in de tweede helft nog voor de ploeg van Hiddink, maar gescoord werd er niet meer.

De weg naar het WK is nog lang voor Curaçao. De groepswinnaars plaatsen zich voor de volgende ronde, waarin wordt gespeeld tegen een van de andere vijf groepswinnaars. Als ook deze ronde wordt overleefd, dan volgt een finaleronde. Hierin wachten duels met toplanden zoals Costa Rica, Mexico en de Verenigde Staten. De beste drie landen plaatsen zich direct voor het WK, de nummer vier komt in de play-offs terecht. Op 5 juni komt Curaçao weer in actie als het team van Hiddink op bezoek gaat bij de Britse Maagdeneilanden. Drie dagen later staat de thuiswedstrijd tegen Guatamala op het programma.