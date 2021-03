Van Hanegem treurt: ‘Ze worden als derderangs spelers behandeld’

Zondag, 28 maart 2021 om 21:25 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:28

Willem van Hanegem hoopt dat bondscoach Erwin van de Looi van Jong Oranje sleutelt aan zijn basiself voor de laatste groepswedstrijd op het EK tegen de leeftijdsgenoten van Hongarije. De columnist van het Algemeen Dagblad merkt zondag op dat de formatie die Van de Looi het veld in stuurde tegen Duitsland (1-1) aan verandering toe is. Oranje moet in ieder geval winnen om uitzicht te houden op de knock-outfase van het EK.

Het interview dat Van de Looi zaterdag gaf na de remise tegen Duitsland, stoorde Van Hanegem. "Ik hoorde Erwin van de Looi ook gewoon zeggen dat Jong Oranje tegen Jong Duitsland goed speelde. Maar nu het erom gaat, staan ze er gewoon niet", concludeert de Kromme. "Een opstelling zonder spitsen, allemaal spelers die het niet brengen, met Teun Koopmeiners voorop. Die Boadu en Brobbey zijn echt topspitsen in wording, maar ze worden door Van de Looi als derderangs spelers behandeld."

De bondscoach koos ervoor om Dani de Wit, van nature een aanvallende middenvelder, in de spits te posteren. Daardoor zaten Myron Boadu en Brian Brobbey op de bank. Pas drie minuten voor tijd, kort nadat Duitsland op 1-1 was gekomen, maakte Brobbey zijn entree als invaller. Van Hanegem vindt ook dat er in de achterhoede behoefte is aan een wijziging. "Ik vond Teze van PSV de positieve uitzondering. Zet die gozer weer in het centrum tegen Jong Hongarije, stel Zeefuik weer op in plaats van Botman, die er bij de 1-1 uit werd gelopen alsof hij er niet stond." Van Hanegem hoopt dat Oranje 'vecht voor de laatste kans zoals die Roemenen van coach Adrian Mutu vochten tegen Jong Oranje'.

Oranje moet winnen van Hongarije en bovendien Roemenië of Duitsland, die op dit moment twee punten voorsprong hebben, zien te passeren. Daarvoor is volgens de regelgeving van de UEFA in eerste instantie het doelsaldo in onderlinge duels van de drie lijstaanvoerders leidend. Oranje speelde tot dusver tweemaal 1-1. In het hypothetische geval dat Roemenië en Duitsland met (minstens) 2-2 gelijkspelen en Oranje wint van Hongarije, staan de drie landen samen op vijf punten. Dan bekeren Roemenië en Duitsland allebei door, omdat ze meer doelpunten maakten in de onderlinge wedstrijden. Als een dergelijke uitslag niet voorkomt bij Roemenië - Duitsland, dan is het 'normale' doelsaldo leidend en kan Oranje genoeg hebben aan een zege.